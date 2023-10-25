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Прогноз на матч Ливерпуль — Тулуза 26 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Ливерпуль - Тулуза прогноз
Ливерпуль Ливерпуль
Лига Европы Вчера, 15:00 Ливерпуль - Тулуза
Завершен
5 : 1
Международные, Liverpool, Энфилд
Тулуза Тулуза
Диогу Жота
9’
Ватару Ендо
30’
Дарвин Нуньес
34’
Райан Гравенберх
65’
Мохамед Салах
90 + 3’
16’
Thijs Dallinga
Обзор Детали матча Составы Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.84
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В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы состоится встреча, в которой «Ливерпуль» на своем поле примет французскую «Тулузу». В этом матче сойдутся претенденты на выход в плей-офф.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» является лидером группового этапа после двух сыгранных матчей, имея максимальное количество набранных очков. В первой игре «Ливерпуль» без особых проблем обыграл на выезде австрийский ЛАСК 3:1, а затем на своём поле одолел «Унион Сент-Жиллуаз» со счётом 2:0.

Англичане в целом проводят неплохой сезон и даже на внутренней арене входят в число претендентов на борьбу за золотые медали. Для того, чтобы окончательно закрыть вопрос выхода из группы в Лиге Европы, им нужно побеждать “Тулузу” на своем поле.

«Тулуза»

«Тулуза» занимает второе место в группе, набрав четыре очка после двух игр. В первом матче французский коллектив сыграл вничью 1:1 с «Унион Сент-Жиллуаз» на выезде в Бельгии, а затем победил ЛАСК дома со счётом 1:0.

В целом, выход из группы для “Тулузы” будет большим успехом, хотя, если быть откровенными, пока в квартете нет соперника, который мог бы помешать французам занять второе место турнирной таблицы.

Статистика и прогноз на матч

Предсказуемо, «Ливерпуль» считается фаворитом матча по мнению букмекеров. Англичане не знают поражений уже в последних трёх играх. В то же время «Тулуза» не проиграл в последних четырёх играх. В 2008 году команды играли между собой дважды и тогда оба матча выиграл «Ливерпуль».

Я считаю, что «Ливерпуль» должен добиться уверенной победы в этом матче. Буду ставить на победу «Ливерпуля» с разницей в два гола (-1.5) с коэффициентом 1.6.

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Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.84
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