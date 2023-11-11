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Прогноз на матч Ливерпуль — Брентфорд 12 ноября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Ливерпуль - Брентфорд прогноз
Ливерпуль Ливерпуль
Премьер-лига Англия 12 ноя 2023, 09:00 Ливерпуль - Брентфорд
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Англия, Liverpool, Энфилд
Брентфорд Брентфорд
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.8
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Мелбет 4.90
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В 12-м туре чемпионата Англии состоится матч между «Ливерпулем» и «Брентфордом». Встреча пройдет 12 ноября на “Энфилде”. Гости набрали неплохой ход в последних матчах, но теперь их ждет серьезное испытание.

«Ливерпуль»

Подопечные Юргена Клоппа в данный момент занимают третье место в турнирной таблице. От лидирующего “Манчестер Сити” они отстают на три очка.

Интересно, что в минувшем туре “красные” сенсационно не смогли победить «Лутон», да и вообще они чудом спасли ничейный результат. А еще ранее была ничья с «Брайтоном».

Нет сомнений, что хозяева поля справились с кризисом прошлого сезона, но есть сомнения в том, что они готовы соревноваться за чемпионство в текущем чемпионате.

«Брентфорд»

Эта скромная команда с серии неудач начала новый сезон и долгое время находилась в нижней части таблицы. Однако постепенно они смогли улучшить свои результаты и после нескольких сезонов их игра преобразилась.

Интересно, что в последних трех турах “Брентфорд” сумел одержать победы и теперь занимает девятое место. Они уступают «Манчестер Юнайтед» и «Брайтону» всего два очка.

Прогноз на матч и статистика

«Ливерпуль» не знал горечи поражений в 21 из последних 22 матчей, в то время как «Брентфорд» победил в последних трех матчах.

Хозяевам поля нужна победа, а тем более в домашнем матче. На своем поли они забили 14 голов в пяти домашних матчах и пропустили только два. При этом гости явно не будут мальчиками для битья, поэтому поставлю на тотал меньше 3.5 за коэффициент 1.80.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.8
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