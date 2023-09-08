EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Ливан - Индия 10 сентября 2023 года

Прогноз на матч Ливан - Индия 10 сентября 2023 года

Прогноз на матч Ливан - Индия 10 сентября 2023 года
Ливан Ливан
Международные товарищеские матчи 10 сен 2023, 06:00 Ливан - Индия
-
- : -
Международные,
Индия Индия
Обзор Н2Н Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2.22
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

10 сентября в матче за третье место на Кубке короля Таиланда сойдутся команды Ливана и Индии. В финальной встрече турнира в этот же день сыграют команды Ирака и Таиланда.

Ливан

В матче полуфинала турнира Ливан уступил хозяевам турнира со счетом 1:2. Интересно, что Таиланд сумел вырвать победу уже в последние десять минут матча.

Индия

Индусы в полуфинальной игре уступили Ираку в серии пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 2:2 и Ирак чудом отыгрался в концовке встречи.

Статистика противостояния

Между собой команды провели шесть матчей и еще ни разу в своей истории Индия не побеждала Ливан. Трижды ливанцы были сильнее и еще три встречи завершились ничейным результатом.

В последний раз команды играли между собой три месяца назад в товарищеской встрече и тогда была зафиксирована нулевая ничья. Последняя официальная встреча состоялась в 2007 году в рамках отбора на чемпионат мира и тогда также было равенство – 2:2.

Прогноз на матч

Букмекеры затрудняются определить фаворита противостояния и на обе команды установлен примерно одинаковый коэффициент. Таким образом, они ожидают увидеть много борьбы на поле, с чем я соглашусь.

Судя по статистике последних игр с участием Ливана и Индии, они забивают и пропускают в каждой встрече. Стоит задуматься над тем, чтобы поставить на исход – обе команды забьют. Интересно, что на это событие букмекеры предлагают коэффициент 2,22, что выглядит очень заманчиво.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2.22
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Грузия - Испания 8 сентября 2023 года Чемпионат Европы Сегодня, 12:00 Прогноз на матч Грузия - Испания 8 сентября 2023 года Грузия Коэф.: 1.87 Испания Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Кипр - Шотландия 8 сентября 2023 года Чемпионат Европы Сегодня, 14:45 Прогноз на матч Кипр - Шотландия 8 сентября 2023 года Кипр Коэф.: 1.92 Шотландия Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Турция - Армения 8 сентября 2023 года Чемпионат Европы Сегодня, 14:45 Прогноз на матч Турция - Армения 8 сентября 2023 года Турция Коэф.: 1.55 Армения Сделать ставку 1хБет
Прогноз на матч Хорватия - Латвия 8 сентября 2023 года Чемпионат Европы Сегодня, 14:45 Прогноз на матч Хорватия - Латвия 8 сентября 2023 года Хорватия Коэф.: 1.86 Латвия Рекомендуем БетВиннер
Прогноз на матч Словакия - Португалия 8 сентября 2023 года Чемпионат Европы Сегодня, 14:45 Прогноз на матч Словакия - Португалия 8 сентября 2023 года Словакия Коэф.: 2.01 Португалия Сделать ставку Лайнбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:00 Неймар сделал неожиданное заявление о чемпионате Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 08:00 Барселона готовит возвращение легенды клуба Новости футбола Сегодня, 07:00 Бавария нацелилась на молодого форварда из Австралии Новости футбола Сегодня, 06:30 Барселона нашла замену для Левандовски Новости футбола Сегодня, 06:00 Реал может отпустить звездного тренера Новости футбола Сегодня, 05:30 Трабзонспор подписал одного из самых дорогих игроков Арсенала Новости футбола Сегодня, 05:00 Это было очень тяжело: Месси высказался о победном матче Аргентины Новости футбола Сегодня, 04:30 В матче сборной Аргентины случилось редкое событие с Месси Новости футбола Сегодня, 04:00 Одна из самых маленьких в Наполи: стала известна зарплата Хвичи Новости футбола Сегодня, 03:30 Неймар назвал самое болезненное поражение в карьере
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Грузия - Испания 8 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кипр - Шотландия 8 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Турция - Армения 8 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Хорватия - Латвия 8 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Словакия - Португалия 8 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Люксембург - Исландия 8 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Босния - Лихтенштейн 8 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Уругвай - Чили 9 сентября 2023 года Футбол 09 сен 2023 Прогноз на матч Азербайджан - Бельгия 9 сентября 2023 года Футбол 09 сен 2023 Прогноз на матч Андорра - Беларусь 9 сентября 2023 года