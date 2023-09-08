Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 2.22 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

10 сентября в матче за третье место на Кубке короля Таиланда сойдутся команды Ливана и Индии. В финальной встрече турнира в этот же день сыграют команды Ирака и Таиланда.

Ливан

В матче полуфинала турнира Ливан уступил хозяевам турнира со счетом 1:2. Интересно, что Таиланд сумел вырвать победу уже в последние десять минут матча.

Индия

Индусы в полуфинальной игре уступили Ираку в серии пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 2:2 и Ирак чудом отыгрался в концовке встречи.

Статистика противостояния

Между собой команды провели шесть матчей и еще ни разу в своей истории Индия не побеждала Ливан. Трижды ливанцы были сильнее и еще три встречи завершились ничейным результатом.

В последний раз команды играли между собой три месяца назад в товарищеской встрече и тогда была зафиксирована нулевая ничья. Последняя официальная встреча состоялась в 2007 году в рамках отбора на чемпионат мира и тогда также было равенство – 2:2.

Прогноз на матч

Букмекеры затрудняются определить фаворита противостояния и на обе команды установлен примерно одинаковый коэффициент. Таким образом, они ожидают увидеть много борьбы на поле, с чем я соглашусь.

Судя по статистике последних игр с участием Ливана и Индии, они забивают и пропускают в каждой встрече. Стоит задуматься над тем, чтобы поставить на исход – обе команды забьют. Интересно, что на это событие букмекеры предлагают коэффициент 2,22, что выглядит очень заманчиво.

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