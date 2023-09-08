Прогноз на матч П1(+1.5) Коэф.: 2 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В отборочном матче чемпионата Европы сойдутся Литва и Сербия. Встреча пройдет 10 сентября. В первом матче между этими командами сербы на своем поле одержали победу.

Литва

После ничьей в последнем матче с Черногорией, литовцам удалось набрать второй балл в отборочной кампании и обойти Болгарию в турнирной таблице, благодаря лучшей разнице мячей.

Литва уже лишилась шансов на выход в финальную часть турнира, да и особо никто в это не верил. Теперь главная цель для сборной - сохранить четвертое место и не оказаться на последней строчке.

К слову, эта задача также не является просто, ведь команда литовцев считается самой слабой в этой группе.

Сербия

Гости только что потерпели поражение от своего главного конкурента за первое место в группе - Венгрии. На своем поле они уступили со счетом 1:2.

На данный момент они занимают второе место, набрав 7 очков и отставая от Венгрии на 3 пункта.

К слову, в спину Сербии дышит Черногория, которая после ничьей с литовцами сократила свое отставание от Венгрии до двух пунктов.

Интересные факты:

Между собой команды провели семь матчей и шесть раз побеждала сербская сборная. По рейтингу ФИФА, Литва занимает 144-е место, а Сербия - 25-е.

Прогноз на матч

Сербов считают безусловными фаворитами этой встречи, как по рейтингу, так и по составу команды. Важно обратить внимание на один факт – Литва на своем поле еще ни разу не проигрывала с разницей более одного мяча. Поэтому рискну и поставлю на первую команду с форой +1.5 за коэффициент 2.00.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram