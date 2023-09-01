Прогноз на матч Победа ПСЖ Коэф.: 1.55 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

3 сентября состоится матч четвертого тура чемпионата Франции, в котором Лион на своем поле примет действующего чемпиона страны ПСЖ.

Лион

Если еще несколько лет назад “ткачи” были прямыми конкурентами парижан в борьбе за золотые медали чемпионата Франции, то сейчас после трех туров Лион находится в зоне вылета.

В первых трех играх национального первенства команда набрала лишь один балл, проиграв две встречи и раз сыграв вничью. В трех встречах Лиги 1 Лион забил лишь два гола, в то время как в свои ворота пропустил шесть мячей.

ПСЖ

Парижане начали сезон также не лучшим образом и после трех туров идут лишь на восьмой строчке в турнирной таблице. После двух подряд ничейных результатов ПСЖ сумел добыть долгожданную победу и теперь имеет в своем активе пять баллов.

Лидирующему Монако ПСЖ уступает два балла и при определенном стечении обстоятельств парижане могут вырваться на первое место турнирной таблицы уже по итогам четвертого тура.

История противостояния

Между собой команды сыграли 106 матчей и 45 из них завершились победой столичной команды. На счету Лиона 32 победы, остальные встречи завершились ничейным результатом.

В прошлом сезоне команды обменялись минимальными выездными победами со счетом 1:0. В целом же в последнее время матчи между этими командами не были слишком результативными.

Прогноз на матч

Парижане считаются явным фаворитом противостояния, хотя коэффициент на их победу довольно высок – 1.55. Мне же кажется, что гости не уедут без победы в этой встрече.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram