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Прогноз на матч Лион — Клермон 22 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Лион - Клермон прогноз
Лион Лион
Лига 1 Франция 22 окт 2023, 14:45 Лион - Клермон
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Франция, Lyon, Групама
Клермон Клермон
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Лион
Коэф.: 1.82
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В матче девятого тура чемпионата Франции состоится встреча, в которой Лион на своем поле примет Клермон. В этом противостоянии сойдутся главные неудачники нового сезона.

Лион

На удивление многих, сейчас команда идет на предпоследнем месте турнирной таблицы. В восьми играх они не добыли ни одной победы и сейчас говорить о каких-то изменениях в их игре не приходится.

Лион выступает очень неудачно, они проиграли пять матчей, а в трех сыграли вничью. Команда уже сменила тренера, но ситуация с приходом нового специалиста особо не изменилась.

Конечно, мало кто верит, что Лион вылетит во второй дивизион, однако уже точно ясно, что “ткачи” потеряли все шансы на борьбу за чемпионский титул. Так как сезон только начался, они могут постараться выбраться из ямы и зацепиться за место в зоне еврокубков, но пока об этом говорить не приходится.

Клермон

Эта команда идет на последней строчке турнирной таблицы и после семи сыгранных матчей в ее активе всего два очка. Клермон, как и Лион, еще ни разу не добывал победы в новом сезоне.

В целом, коллектив звезд с неба не хватает и многие понимали, что они будут вести борьбу за выживание. Пока у них это откровенно не получается, хотя сезон во Франции только начался.

Прогноз на матч

Для Лиона предстоящая игра - отличная возможность добыть первую победу в сезоне. Если “ткачи” не обыграют самую слабую команду турнирной таблицы, то наверняка боссы клуба сделают определенные выводы и не исключена новая замена тренера.

Я же верю, что Лион справится с поставленной задачей и сможет добыть первые три очка. Буду ставить на победу Лиона с коэффициентом 1.82.

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Прогноз на матч Победа Лион
Коэф.: 1.82
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