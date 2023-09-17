EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Лион - Гавр 17 сентября 2023 года

Прогноз на матч Лион - Гавр 17 сентября 2023 года

Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
Прогноз на матч Лион - Гавр 17 сентября 2023 года
Лион Лион
Лига 1 Франция Сегодня, 14:45 Лион - Гавр
-
- : -
Франция, Lyon, Групама
Гавр Гавр
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Лион
Коэф.: 1.72
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

17 сентября 2023 года состоится матч между командами "Лион" и "Гавр" в рамках французского чемпионата. Из-за неудачных результатов в начале сезона, "Лион" оказался на последнем месте, из-за чего пришлось даже уволить тренера.

Лион

У "Лиона" были проблемы еще до начала чемпионата, когда забивали очень мало голов в контрольных играх. В первых четырех матчах нового розыгрыша чемпионата Франции тенденция продолжилась. На данный момент они забили всего 3 гола - меньше всех команд турнирной таблицы. При этом гранд французского футбола пропустил 10 - больше всех.

Сейчас в их активе есть лишь одно очко, которое они завоевали в матче с "Ниццей". Неожиданно для многих “ткачи” занимают последнее место в таблице.

Гавр

Эта команда в прошлом сезоне выиграла второй по силе дивизион страны и теперь попытается закрепиться в элите французского футбола. Для них первоочередная задача - удержаться в этом дивизионе, и пока они справляются с ней.

После четырех туров они набрали 5 очков и занимают 10-е место. В минувшем туре они принимали дома "Лорьян" и разгромили соперника со счетом 3:0.

Интересные факты и прогноз на матч

В 12 из последних 13 матчей "Лиона" было забито более 2.5 голов. Кроме того, хозяева поля шесть раз подряд обыгрывали “Гавр”.

Букмекеры намекают, что в этой встрече “Лион” добудет первую победу и с этим я согласен. Очень часто после ухода тренера команда играет иначе и этот случай может не быть исключением. Буду ставить на победу хозяев поля с коэффициентом 1.72.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа Лион
Коэф.: 1.72
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Хайденхайм - Вердер 17 сентября 2023 года Бундеслига Германия Сегодня, 09:30 Прогноз на матч Хайденхайм - Вердер 17 сентября 2023 года Хайденхайм Коэф.: 1.66 Вердер Рекомендуем Linebet
Прогноз на матч Вильярреал - Альмерия 17 сентября 2023 года Ла Лига Испания Сегодня, 10:15 Прогноз на матч Вильярреал - Альмерия 17 сентября 2023 года Вильярреал Коэф.: 1.83 Альмерия Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Марсель - Тулуза 17 сентября 2023 года Лига 1 Франция Сегодня, 11:05 Прогноз на матч Марсель - Тулуза 17 сентября 2023 года Марсель Коэф.: 1.69 Тулуза Сделать ставку БетВиннер
Прогноз на матч Эвертон - Арсенал 16 сентября 2023 года Премьер-лига Англия Сегодня, 11:30 Прогноз на матч Эвертон - Арсенал 16 сентября 2023 года Эвертон Коэф.: 1.58 Арсенал Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Трабзонспор - Бешикташ 17 сентября 2023 года Суперлига Турция Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Трабзонспор - Бешикташ 17 сентября 2023 года Трабзонспор Коэф.: 1.67 Бешикташ Сделать ставку Мелбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:00 Ювентус намерен продлить контракт с Кьезой Новости футбола Сегодня, 08:30 Ламин Ямал и Алехандро Бальде согласовали с Барселоной новые контракты Новости футбола Сегодня, 08:08 "Нам плевать на Месси": обидчики Интера Майами высказалась против ажиотажа в МЛС Новости футбола Сегодня, 07:35 Симеоне: Худшая игра с тех пор, как я возглавил Атлетико Новости футбола Сегодня, 07:17 Влахович установил рекорд Ювентуса, который не покорился даже Роналду Новости футбола Сегодня, 06:52 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты пятого тура Новости футбола Сегодня, 06:40 Арсенал готовит новый контракт для Зинченко Новости футбола Сегодня, 06:12 Карло Анчелотти рассказал о восстановлении Винисиуса Новости футбола Сегодня, 05:30 Почеттино: Дайте нам время Новости футбола Сегодня, 05:00 Стало известно, почему Ман Сити отложил переговоры о новом контракте с Де Брюйне
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Хайденхайм - Вердер 17 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Вильярреал - Альмерия 17 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Марсель - Тулуза 17 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эвертон - Арсенал 16 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Трабзонспор - Бешикташ 17 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лион - Гавр 17 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Рома - Эмполи 17 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Реал Мадрид - Реал Сосьедад 17 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Остин - Портленд Тимберс 18 сентября 2023 года Футбол 18 сен 2023 Прогноз на матч Салернитана - Торино 18 сентября 2023 года