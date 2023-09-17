Прогноз на матч Победа Лион Коэф.: 1.72 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

17 сентября 2023 года состоится матч между командами "Лион" и "Гавр" в рамках французского чемпионата. Из-за неудачных результатов в начале сезона, "Лион" оказался на последнем месте, из-за чего пришлось даже уволить тренера.

Лион

У "Лиона" были проблемы еще до начала чемпионата, когда забивали очень мало голов в контрольных играх. В первых четырех матчах нового розыгрыша чемпионата Франции тенденция продолжилась. На данный момент они забили всего 3 гола - меньше всех команд турнирной таблицы. При этом гранд французского футбола пропустил 10 - больше всех.

Сейчас в их активе есть лишь одно очко, которое они завоевали в матче с "Ниццей". Неожиданно для многих “ткачи” занимают последнее место в таблице.

Гавр

Эта команда в прошлом сезоне выиграла второй по силе дивизион страны и теперь попытается закрепиться в элите французского футбола. Для них первоочередная задача - удержаться в этом дивизионе, и пока они справляются с ней.

После четырех туров они набрали 5 очков и занимают 10-е место. В минувшем туре они принимали дома "Лорьян" и разгромили соперника со счетом 3:0.

Интересные факты и прогноз на матч

В 12 из последних 13 матчей "Лиона" было забито более 2.5 голов. Кроме того, хозяева поля шесть раз подряд обыгрывали “Гавр”.

Букмекеры намекают, что в этой встрече “Лион” добудет первую победу и с этим я согласен. Очень часто после ухода тренера команда играет иначе и этот случай может не быть исключением. Буду ставить на победу хозяев поля с коэффициентом 1.72.

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