Прогноз на матч Лилль - Олимпия Любляна 20 сентября 2023 года
20 сентября на "Пьер Моруа" (Вильнев-д'Аск) пройдет матч 1-го тура Лиги конференций, в котором "Лилль" встретится с "Олимпией" (Любляна). Старт поединка запланирован на 16:30 по европейскому времени.
"Лилль"
Клуб 2 года назад создал сенсацию, потеснив сам ПСЖ и выиграв чемпионский титул во французской Лиге 1. После этого, в 2021/2022, получилось неплохо поиграть в Лиге чемпионов и выиграть Суперкубок, но в национальном первенстве "доги" просели аж в середину таблицы. На таком фоне новый наставник, Паулу Фонсека, ожидаемо смог прибавить в следующем розыгрыше - его подопечные поднялись на пятое место. Такого хватило для того, чтобы сейчас снова стартовать в еврокубках. Правда, только в Лиге конференций, причем стартовать пришлось еще в квалификации. И при противоречивом начале нового розыгрыша на внутренней арене (чего стоит 1-4 с "Лорьяном") получилось пройти в отборе еврокубка "Риеку" - волевые 2-1 дома, ничья в Хорватии.
"Олимпия" (Любляна)
Команда в прошлом сезоне взяла первый за 5 лет чемпионский титул - и седьмой всего. В итоге "драконы" все-таки будут осенью играть на международной арене. Но в квалификации словенцы летом скорее разочаровывали, чем добивались успехов. Да, начинали оптимистично: в квалификации Лиги чемпионов прошли не только латышскую "Валмиеру" (дважды по 2-1), но и, сенсационно, "Лудогорец" (1-1 в Разграде, 2-1 дома, но там болгары в концовке не реализовали пенальти). Но потом были уж очень сильные противники, сначала, в Лиге чемпионов, "Галатасарай" (0-3, 0-1), потом, в Лиге Европы, "Карабах" (0-2 на своем поле, после чего азербайджанцы в Баку ограничились только ничьей). Так что придется ограничиться только самым молодым и самым слабым из международных турниров Европы.
Статистика личных встреч
Впервые словенцы приедут в гости к этому французскому клубу.
Прогноз
Букмекеры считают, что серия неудач словенцев в еврокубках продлится. "Лилль" играет дома, так что можно ставить на победу французов при форе "-1,5 забитых мяча" (коэффициент - 1,676).
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