"Олимпия" (Любляна)

Команда в прошлом сезоне взяла первый за 5 лет чемпионский титул - и седьмой всего. В итоге "драконы" все-таки будут осенью играть на международной арене. Но в квалификации словенцы летом скорее разочаровывали, чем добивались успехов. Да, начинали оптимистично: в квалификации Лиги чемпионов прошли не только латышскую "Валмиеру" (дважды по 2-1), но и, сенсационно, "Лудогорец" (1-1 в Разграде, 2-1 дома, но там болгары в концовке не реализовали пенальти). Но потом были уж очень сильные противники, сначала, в Лиге чемпионов, "Галатасарай" (0-3, 0-1), потом, в Лиге Европы, "Карабах" (0-2 на своем поле, после чего азербайджанцы в Баку ограничились только ничьей). Так что придется ограничиться только самым молодым и самым слабым из международных турниров Европы.

Статистика личных встреч

Впервые словенцы приедут в гости к этому французскому клубу.

Прогноз

Букмекеры считают, что серия неудач словенцев в еврокубках продлится. "Лилль" играет дома, так что можно ставить на победу французов при форе "-1,5 забитых мяча" (коэффициент - 1,676).