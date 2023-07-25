Прогноз на матч Обе забьют - Нет Коэф.: 1.78 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

В среду, 26 июля, состоится матч второго раунда квалификации Лиги конференций, в котором северомакедонская «Струга» примет на своем поле черногорскую «Будучность».

“Струга”

Чемпион Северной Македонии вылетел в квалификацию Лиги конференций после того, как проиграл в отборочном цикле Лиги чемпионов. В самом престижном клубно турнире Европы “Струга” играла с литовским “Жальгирисом” и уступила по сумме двух матчей со счетом 1:2.

Интересно, что команда из Северной Македонии не выиграла ни одного матча в последних пяти встречах, при двух ничьих и четырех поражениях.

Интересно, что в прошлом сезоне клуб не участвовал ни в одном европейском турнире. В 2021 году “Струга” стала бронзовым призером национального первенства и пробилась в квалификацию Лиги конференций, где по сумме двух матчей уже в первом круге проиграла латвийской “Лиепае” со счетом 2:5.

«Будучность»

Команда также оказалась в Лиге конференций после того, как выбыла из Лиги чемпионов. Из главного клубного турнира Европы “Будучность” была выбита исландской командой “Брейдаблик”. По сумме двух матчей чемпион Черногории проиграл со счетом 0:5.

Чемпионат Черногории уже стартовал, в нем “Будучность” сыграла всего один матч, уступив на выезде “Младости” со счетом 1:2.

В последних двух матчах чемпион страны потерпел поражение после двух побед подряд.

Прогноз на матч

Фаворитом противостояния считается “Струга”, на ее победу установлен коэффициент 2,01. В то же время успех «Будучности» оценивается в 3,92. Предлагаем поставить на то, что в матче хотябы одна из команд не забьет.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram