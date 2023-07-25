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Прогноз на матч Лиги чемпионов Шериф - Маккаби Хайфа 26 июля 2023 года

Прогноз на матч Шериф - Маккаби Хайфа 26 июля 2023 года
Шериф Шериф
Лига Чемпионов 26 июл 2023, 13:00 Шериф - Маккаби Хайфа
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Международные, Tiraspol, Sheriff Stadium
Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.71
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26 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором молдавская команда "Шериф" принимает израильский "Маккаби" из Хайфы.

"Шериф"

Безусловно, в "Шерифе" еще помнят о своем успехе в групповой стадии Лиги чемпионов в сезоне 2020/2021, когда команда обыгрывала “Реал” и “Шахтер” и вышла в плей-офф Лиги Европы.

Но стоит быть реалистами и понимать, что нынешняя команда Рикардо Бордина не так уверенна, как та, которая была под руководством Юрия Вернидуба.

В первом квалификационном раунде "Шериф" с большими проблемами справился с румынским клубом "Фарулом", проиграв на выезде 0:1, но забрав реванш дома в дополнительное время - 3:0.

"Маккаби" Хайфа

Чемпион Израиля играл на групповой стадии Лиги чемпионов в прошлом сезоне, но не занял последнее место в своей группе, уступив по дополнительным показателям “Ювентусу”

В первом квалификационном раунде нынешнего сезона "Маккаби" достался откровенно слабый соперник - мальтийский клуб “Хамрун Спартанс”. Израильятяне уверенно обыграли оппонента с общим счетом 6:1 (4:0, 2:1).

Статистика и факты

"Шериф" проиграл всего один из последних 15 матчей, добыв девять побед. При этом команда пропустила всего один раз в последних семи матчах. Сейчас у команды из Молдовы серия из 10 матчей без поражения дома (8 побед + 2 ничьих).

В то же время "Маккаби" имеет серию из шести побед., также чемпион Израиля имеет серию из пяти гостевых матчей без поражений (3 победы + 2 поражения).

Прогноз

"Маккаби" играет в очень неплохой футбол, хотя и “Шериф” не является проходным соперником. Все же, мы верим в гостей и будем ставить на исход победа второй команды с форой (0).

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