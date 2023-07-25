Прогноз на матч Лиги чемпионов Шериф - Маккаби Хайфа 26 июля 2023 года
26 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором молдавская команда "Шериф" принимает израильский "Маккаби" из Хайфы.
"Шериф"
Безусловно, в "Шерифе" еще помнят о своем успехе в групповой стадии Лиги чемпионов в сезоне 2020/2021, когда команда обыгрывала “Реал” и “Шахтер” и вышла в плей-офф Лиги Европы.
Но стоит быть реалистами и понимать, что нынешняя команда Рикардо Бордина не так уверенна, как та, которая была под руководством Юрия Вернидуба.
В первом квалификационном раунде "Шериф" с большими проблемами справился с румынским клубом "Фарулом", проиграв на выезде 0:1, но забрав реванш дома в дополнительное время - 3:0.
"Маккаби" Хайфа
Чемпион Израиля играл на групповой стадии Лиги чемпионов в прошлом сезоне, но не занял последнее место в своей группе, уступив по дополнительным показателям “Ювентусу”
В первом квалификационном раунде нынешнего сезона "Маккаби" достался откровенно слабый соперник - мальтийский клуб “Хамрун Спартанс”. Израильятяне уверенно обыграли оппонента с общим счетом 6:1 (4:0, 2:1).
Статистика и факты
"Шериф" проиграл всего один из последних 15 матчей, добыв девять побед. При этом команда пропустила всего один раз в последних семи матчах. Сейчас у команды из Молдовы серия из 10 матчей без поражения дома (8 побед + 2 ничьих).
В то же время "Маккаби" имеет серию из шести побед., также чемпион Израиля имеет серию из пяти гостевых матчей без поражений (3 победы + 2 поражения).
Прогноз
"Маккаби" играет в очень неплохой футбол, хотя и “Шериф” не является проходным соперником. Все же, мы верим в гостей и будем ставить на исход победа второй команды с форой (0).
- Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram