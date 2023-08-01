Прогноз на матч П2(+2) Коэф.: 1.77 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

2 августа в Норвегии состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором местный “Молде” примет финский ХИК.

В первом матче была зафиксирована минимальная победа со счетом 1:0 в пользу чемпиона Финляндии.

Молде

Для норвежского клуба результат первой игры квалификации Лиги чемпионов более чем неудовлетворителен. В целом, Молде находится на ходу и занимает второе место в чемпионате Норвегии.

Многие считали, что команда не испытает проблем в выездной игре с более скромным соперником, но получилось совсем иначе.

ХИК

Победа в первой игре квалификации оставляет чемпиону Финляндии неплохие шансы на выход в следующий раунд отбора Лиги чемпионов УЕФА.

В национальном первенстве ХИК занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидера первенства лишь на один бал. Команда находится в хорошей форме.

Статистика

На победу норвежской команды букмекеры установили коэффициент 1.20, в то время как на победу ХИК можно поставить с огромным коэффициентом 14.50.

Интересно, что и ХИК и Молде в 2 предыдущих встречах играли на ТМ(2,5) голов. Интересно, что ХИК не проигрывал в 8 из 10 предыдущих гостевых матчей.

Прогноз на матч

ХИК не выглядит таким уже безнадежным, как показывают его нам букмекеры. Команда неплохо играет в обороне, да и с результативностью у нее все в порядке.

Рискну предположить, что гости не проиграют с разгромным счетом, а значит идеальной ставка на победу финской команды с форой (+2).

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram