Прогноз на матч П1(0) Коэф.: 1.73 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

18 июля состоится ответный матч квалификации Лиги чемпионов «Брейдаблик» - «Шемрок Роверс». В первом матче исландская команда неожиданно добыла гостевую победу над ирландским клубом со счетом 1:0.

«Брейдаблик»

Даже минимальная победа в первой игре гораздо повышает шансы команды на проход в следующий этап квалификации.

В последнем матче чемпионата Исландии команда одержала непростую победу со счетом 1:0 над командой «Фрам» и сейчас занимает третье место в турнирной таблице исландской лиги.

«Шемрок Роверс"

Эта команда являлась фаворитом первого противостояния, но игра складывалась абсолютно не по ее сценарию.

После поражения в Лиге чемпионов «Шемрок Роверс» провел два неудачных матча в чемпионате Ирландии, потерпев поражение 0:2 от команды «Дандолк» и сыграв вничью 0:0 на поле команды «Дроэда Юнайтед».

Сейчас действующий чемпион страны занимает первое место в турнирной таблице ирландской лиги.

Статистика

Букмекеры склоняются к тому, что у «Брейдаблика» получится отстоять результат первого матча и пробиться в следующий этап квалификации.

Исландский коллектив не проигрывал в 8 из последних 10 домашних матчей, а «Шемрок Роверс» не выигрывала в 4 из последних 5 гостевых матчей.

Интересно, что «Брейдаблик» забивал больше 1 гола в 9 из последних 10 матчей на своем поле.

Прогноз на матч

Хозяева поля сумели выстоять в первом матче, а на домашней арене они заручатся поддержкой собственных фанатов. Не исключено, что матч завершится ничейным результатом, к чему склоняются и букмекеры. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев поля с форой (0) с коэффициентом 1.73.

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