Прогноз на матч Ницца не проиграет Коэф.: 1.6 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

11 августа стартует новый сезон в чемпионате Франции. В 1-м туре сыграют Ницца и Лилль.

Ницца

Прошлый сезон для команды точно не стал успешным, так как поставленные задачи не были выполнены. Ницца заняла лишь девятое место в чемпионате Франции, хотя по ходу первенства показали силу и конкурентоспособность.

В межсезонье команда существенных потерь не понесла, хотя некоторые рокировки в составе все же случились. Середняк чемпионата Франции подписал Терима Моффи из Лорьяна и Джереми Бога из Аталанты.

Во время летней подготовки Ницца провела ряд товарищеских матчей с сильными соперниками. В частности, команда проиграла Фиорентине, Браге и Лозанне, сыграла вничью с Вильярреалом и добыла победу в игре с Монпелье.

Лилль

В минувшем сезоне команда финишировала на пятом месте и получила право сыграть в Лиге конференций.

В межсезонье команда понесла немало ощутимых кадровых потерь. Состав Лилля покинули ключевые игроки, в числе которых Тимоти Веа, Джонатан Бамба, Хосе Фонте и Андре Гомес.

Во время летней подготовки к новому сезоне Лилль сыграл вничью с Брентфордом и Труа, проиграл Эмполи, а также выиграл у Гавра и Нанта.

Прогноз на матч

Лилль – команда, которая более успешно играет на своем поле. В то же время Ницца имеет высокие задачи в новом сезоне и первая игра против такого соперника сможет сразу показать, на что способна команда. Я думаю, что хозяева поля точно не проиграют, поэтому поставлю на исход 1Х.

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