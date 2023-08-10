АНГ АНГ
Главная Прогнозы Прогноз на матч Лиги 1 Ницца - Лилль 11 августа 2023 года

Прогноз на матч Лиги 1 Ницца - Лилль 11 августа 2023 года

Прогноз на матч Ницца - Лилль 11 августа 2023 года
Ницца Ницца
Лига 1 Франция 11 авг 2023, 15:00 Ницца - Лилль
-
- : -
Франция, Nice, Альянц Ривьера
Лилль Лилль
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Ницца не проиграет
Коэф.: 1.6
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.15
Сделать ставку

11 августа стартует новый сезон в чемпионате Франции. В 1-м туре сыграют Ницца и Лилль.

Ницца

Прошлый сезон для команды точно не стал успешным, так как поставленные задачи не были выполнены. Ницца заняла лишь девятое место в чемпионате Франции, хотя по ходу первенства показали силу и конкурентоспособность.

В межсезонье команда существенных потерь не понесла, хотя некоторые рокировки в составе все же случились. Середняк чемпионата Франции подписал Терима Моффи из Лорьяна и Джереми Бога из Аталанты.

Во время летней подготовки Ницца провела ряд товарищеских матчей с сильными соперниками. В частности, команда проиграла Фиорентине, Браге и Лозанне, сыграла вничью с Вильярреалом и добыла победу в игре с Монпелье.

Лилль

В минувшем сезоне команда финишировала на пятом месте и получила право сыграть в Лиге конференций.

В межсезонье команда понесла немало ощутимых кадровых потерь. Состав Лилля покинули ключевые игроки, в числе которых Тимоти Веа, Джонатан Бамба, Хосе Фонте и Андре Гомес.

Во время летней подготовки к новому сезоне Лилль сыграл вничью с Брентфордом и Труа, проиграл Эмполи, а также выиграл у Гавра и Нанта.

Прогноз на матч

Лилль – команда, которая более успешно играет на своем поле. В то же время Ницца имеет высокие задачи в новом сезоне и первая игра против такого соперника сможет сразу показать, на что способна команда. Я думаю, что хозяева поля точно не проиграют, поэтому поставлю на исход 1Х.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Ницца не проиграет
Коэф.: 1.6
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.15
Сделать ставку
Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Струга - Свифт Эсперанж 10 августа 2023 года Лига конференций Сегодня, 11:00 Прогноз на матч Струга - Свифт Эсперанж 10 августа 2023 года FK Struga Коэф.: 1.77 Свифт Эсперанж Рекомендуем БетВиннер
Прогноз на матч Жальгирис - Хеккен 10 августа 2023 года Лига Европы Сегодня, 12:00 Прогноз на матч Жальгирис - Хеккен 10 августа 2023 года Жальгирис Коэф.: 1.7 Хаккен Сделать ставку 1хБет
Прогноз на матч Карабах - ХИК 10 августа 2023 года Лига Европы Сегодня, 12:00 Прогноз на матч Карабах - ХИК 10 августа 2023 года Карабах Коэф.: 1.98 ХИК Сделать ставку Лайнбет
Прогноз на матч Русенборг - Хартс 10 августа 2023 года Лига конференций Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Русенборг - Хартс 10 августа 2023 года Русенборг Коэф.: 1.63 Хартс Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Шериф - БАТЭ 10 августа 2023 года Лига Европы Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Шериф - БАТЭ 10 августа 2023 года Шериф Коэф.: 1.79 БАТЭ Сделать ставку Мелбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 03:00 Дебют Месси в МЛС снова откладывается Новости футбола Сегодня, 02:10 "Манчестер Сити" предложил 81 млн евро за атакующего полузащитника сборной Бразилии Новости футбола Сегодня, 01:45 Саудовский "Аль-Хилаль" готов заплатить 200 млн евро за звезду "Наполи" Новости футбола Сегодня, 01:20 ПСЖ значительно увеличил цену на бразильца Неймара Новости футбола Сегодня, 00:50 "Наполи" близок к покупке талантливого испанского полузащитника Новости футбола Сегодня, 00:00 "Барселона" продала опытного полузащитника в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии Новости футбола Вчера, 23:52 "Бенфика" и "Порту" определили обладателя Суперкубка Португалии Новости футбола Вчера, 16:49 "Рейнджерс" одержал тяжелую победу в квалификации Лиги чемпионов Новости футбола Вчера, 16:40 "Аль-Наср" Роналду узнал соперника в финале Кубка арабских чемпионов Новости футбола Вчера, 16:29 Бельгийский "Гент" одержал разгромную победу в квалификации Лиги Конференций
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Струга - Свифт Эсперанж 10 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Жальгирис - Хеккен 10 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Карабах - ХИК 10 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Русенборг - Хартс 10 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Шериф - БАТЭ 10 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Валмиера - Партизани 10 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Фенербахче - Марибор 10 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Брейдаблик - Зриньски 10 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Олимпиакос - Генк 10 августа 2023 года Футбол 11 авг 2023 Прогноз на матч Ла Лиги Альмерия - Райо Вальекано 11 августа 2023 года