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Прогноз на матч Лидс - Шеффилд Уэнсдей 2 сентября 2023 года

Прогноз на матч Лидс - Шеффилд Уэнсдей 2 сентября 2023 года
Лидс Лидс
Чемпионшип Англия 02 сен 2023, 10:00 Лидс - Шеффилд Уэнсдэй
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- : -
Англия, Leeds, Элланд Роуд
Шеффилд Уэнсдэй Шеффилд Уэнсдэй
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.67
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В матче пятого тура английского Чемпионшипа Лидс на своем поле будет принимать главного неудачника нового сезона Шеффилд Уэнсдей. Встреча пройдет в субботу, 2 сентября.

Лидс

После вылета из английской Премьер-лиги дела команды никак нельзя назвать позитивными. Сейчас Лидс не ведет борьбу за место в первой шестерке команд, а остается в середине турнирной таблицы.

В стартовых турах нового сезона Лидс добыл одну победу, один раз проиграл и дважды сыграл вничью. В активе прошлогоднего участника АПЛ пять баллов и 13-е место в турнирной таблице.

В целом же, игра Лидса выглядит не такой уж и плохой, просто в некоторых моментах команде не хватает удачи.

В четырех играх Чемпионшипа Лидс забил семь мячей, но и при этом пропустил такое же количество голов в свои ворота, что выглядит не очень обнадеживающим.

Шеффилд Уэнсдей

Перед вами – главный неудачник нового сезона в Чемпионшипе. Команда проиграла все свои четыре матча и уверенно замыкает турнирную таблицу. Судя по всему, в текущем сезоне “совам” предстоит долгая и тяжелая борьба за выживание, ведь их игра никак не соответствует даже второму по силе дивизиону страны.

В четырех играх нового сезона Шеффил Уэнсдей забил в ворота соперников четыре мяча, однако пропустил в свои 9 голов.

Прогноз на матч

Букмекеры отдают огромное преимущество хозяевам поля, установив на их победу коэффициент 1.44. Я тоже не сомневаюсь в том, что черная полоса гостей продолжится и рискну поставить на победу Лидса с форой -1.

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Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.67
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