Прогноз на матч Лидс — Бристоль Сити 7 октября 2023 года

Прогноз на матч Победа Лидс Коэф.: 1.61 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В одинадцатом туре английского Чемпионшипа встретятся Лидс Юнайтед и Бристоль Сити. Поединок пройдет в субботу 7 октября на Элланд Роуд. Начало встречи запланировано на 16:00 по среднеевропейскому времени.

Лидс

В минувшем сезоне Лидс вместе с Саутгемптоном и Лестером вылетел из Премьер Лиги. Наверное, не стоит и говорить, что команда планирует скорейшее возвращение в элиту.

Надо сказать, что дела пока действительно идут неплохо. Команда Даниэля Фарке проиграла лишь два матча (1:0 Бирмингему и 3:1 Саутгемптону) и идет на шестой строчке в таблице. В атаке хорошо себя показывает нидерландский форвард Йоэл Пиру, которого летом за 14 миллионов выкупили у Суонси. Нападающий успел забить уже 4 гола в 7 матчах Чемпионшипа в этом сезоне.

В целом, Лидс выглядит достаточно уверенно в матчах Чемпионшипа, и думаю, будет претендовать на повышение.

Бристоль Сити

Бристоль Сити — скромный британский клуб. Команда в основном занимает места в середине таблицы Чемпионшипа, а иногда навязывает борьбу за зону плей-офф. Однако, пробиться в Премьер Лигу клубу еще никогда не удавалось.

Главным тренером команды является Найджел Пирсон, который 9 лет назад выводил в Премьер Лигу Лестер. Под его руководством клуб расположился на десятом месте в таблице Чемпионшипа. В активе Бристоля 15 очков в 10 сыгранных матчах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Лидс еще не проигрывал дома в этом сезоне, а в последних трех матчах клманда не пропускала.

Бристоль не забил в гостях только в одном поединке этого сезона.

Последние четыре очных матча выиграл Лидс, который еще никода не уступал Бристолю на своем поле.

Прогноз

Лидс Юнайтед по мнению букмекерских контор является однозначным фаворитом. Учитывая этот факт, а также историю противостояний, ставить буду на хозяев. Тем более на такой исход достаточно хороший коэффициент.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram