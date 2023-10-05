Прогноз на матч Лидс — Бристоль Сити 7 октября 2023 года
В одинадцатом туре английского Чемпионшипа встретятся Лидс Юнайтед и Бристоль Сити. Поединок пройдет в субботу 7 октября на Элланд Роуд. Начало встречи запланировано на 16:00 по среднеевропейскому времени.
Лидс
В минувшем сезоне Лидс вместе с Саутгемптоном и Лестером вылетел из Премьер Лиги. Наверное, не стоит и говорить, что команда планирует скорейшее возвращение в элиту.
Надо сказать, что дела пока действительно идут неплохо. Команда Даниэля Фарке проиграла лишь два матча (1:0 Бирмингему и 3:1 Саутгемптону) и идет на шестой строчке в таблице. В атаке хорошо себя показывает нидерландский форвард Йоэл Пиру, которого летом за 14 миллионов выкупили у Суонси. Нападающий успел забить уже 4 гола в 7 матчах Чемпионшипа в этом сезоне.
В целом, Лидс выглядит достаточно уверенно в матчах Чемпионшипа, и думаю, будет претендовать на повышение.
Бристоль Сити
Бристоль Сити — скромный британский клуб. Команда в основном занимает места в середине таблицы Чемпионшипа, а иногда навязывает борьбу за зону плей-офф. Однако, пробиться в Премьер Лигу клубу еще никогда не удавалось.
Главным тренером команды является Найджел Пирсон, который 9 лет назад выводил в Премьер Лигу Лестер. Под его руководством клуб расположился на десятом месте в таблице Чемпионшипа. В активе Бристоля 15 очков в 10 сыгранных матчах.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Лидс еще не проигрывал дома в этом сезоне, а в последних трех матчах клманда не пропускала.
- Бристоль не забил в гостях только в одном поединке этого сезона.
- Последние четыре очных матча выиграл Лидс, который еще никода не уступал Бристолю на своем поле.
Прогноз
Лидс Юнайтед по мнению букмекерских контор является однозначным фаворитом. Учитывая этот факт, а также историю противостояний, ставить буду на хозяев. Тем более на такой исход достаточно хороший коэффициент.
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