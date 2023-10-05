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Прогноз на матч Лидс — Бристоль Сити 7 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Лидс - Бристоль Сити прогноз
Лидс Лидс
Чемпионшип Англия 07 окт 2023, 10:00 Лидс - Бристоль Сити
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Англия, Leeds, Элланд Роуд
Бристоль Сити Бристоль Сити
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Лидс
Коэф.: 1.61
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В одинадцатом туре английского Чемпионшипа встретятся Лидс Юнайтед и Бристоль Сити. Поединок пройдет в субботу 7 октября на Элланд Роуд. Начало встречи запланировано на 16:00 по среднеевропейскому времени.

Лидс

В минувшем сезоне Лидс вместе с Саутгемптоном и Лестером вылетел из Премьер Лиги. Наверное, не стоит и говорить, что команда планирует скорейшее возвращение в элиту.

Надо сказать, что дела пока действительно идут неплохо. Команда Даниэля Фарке проиграла лишь два матча (1:0 Бирмингему и 3:1 Саутгемптону) и идет на шестой строчке в таблице. В атаке хорошо себя показывает нидерландский форвард Йоэл Пиру, которого летом за 14 миллионов выкупили у Суонси. Нападающий успел забить уже 4 гола в 7 матчах Чемпионшипа в этом сезоне.

В целом, Лидс выглядит достаточно уверенно в матчах Чемпионшипа, и думаю, будет претендовать на повышение.

Бристоль Сити

Бристоль Сити — скромный британский клуб. Команда в основном занимает места в середине таблицы Чемпионшипа, а иногда навязывает борьбу за зону плей-офф. Однако, пробиться в Премьер Лигу клубу еще никогда не удавалось.

Главным тренером команды является Найджел Пирсон, который 9 лет назад выводил в Премьер Лигу Лестер. Под его руководством клуб расположился на десятом месте в таблице Чемпионшипа. В активе Бристоля 15 очков в 10 сыгранных матчах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Лидс еще не проигрывал дома в этом сезоне, а в последних трех матчах клманда не пропускала.
  • Бристоль не забил в гостях только в одном поединке этого сезона.
  • Последние четыре очных матча выиграл Лидс, который еще никода не уступал Бристолю на своем поле.

Прогноз

Лидс Юнайтед по мнению букмекерских контор является однозначным фаворитом. Учитывая этот факт, а также историю противостояний, ставить буду на хозяев. Тем более на такой исход достаточно хороший коэффициент.

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Прогноз на матч Победа Лидс
Коэф.: 1.61
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