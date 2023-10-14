Прогноз на матч Леванте — Расинг Ферроль 16 октября 2023 года

Прогноз на матч Победа Леванте Коэф.: 1.84 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках одинадцатого турв испанской Ла Лиги 2 состоится поединок между Леванте и Расингом. Матч пройдет на Эстади Сьютат де Валенсия в понедельник, 16 октября. Начало встречи запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.

Леванте

Футболный клуб Леванте представляет город Валенсию и считается самым старым клубом региона. После вылета из Ла Лиги в сезоне 2021/2022 команде не удалось сходу вернуться в элиту. В финале прошлогоднего плей-офф «лягушки» в дополнительное время уступили Алавесу.

В этом сезоне Леванте снова попытается заработать промоушн. Команда опять в числе лидеров с одним поражением в пассиве. От лидера Тенерифе отставание всего 2 балла.

Расинг Ферроль

Команда только поднялась из третьего по силе дивизиона испанского футбола, однако сходу сумела закрепиться в числе середняков Ла Лиги 2. В своей истории Расинг никогда звезд с неба не хватал и не может похвастаться какими-то серьезными достижениями. Стоит также отметить, что команда никогда не выступала в элитном дивизионе испанского футбола.

В этом сезоне скромный клуб из Ферроля тоже не претендует на повышение, однако показал неплохой старт как для новичка лиги. После десяти туров команда расположилась на девятой позиции и имеет в своем активе 16 набранных очков.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Из последних 17-ти матчей левантийцы проиграли всего один.

Расинг не может победить в гостях на протяжении четырех матчей.

Между собой команды не встречались уже почти 18 лет. Ферроль лишь один раз в своей истории побеждал Леванте.

Прогноз

Хозяева на правах фаворита должны добиваться приемлемого результата в матче с новичком лиги. Ставлю на победу Леванте.

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