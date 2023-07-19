Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.65 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

20 июля состоится ответный матч квалификации Лиги конференций между таллиннской «Левадией» и словацкой «Жилиной».

В первой встрече “Жилина” добыла минимальную победу со счетом 1:0.

"Левадия" Таллинн

В этом сезоне команда хорошо проявляет себя в чемпионате Эстонии, на данный момент лидируя в турнирной таблице с 14 победами, пятью ничьими и всего одним поражением. “Левадия” неплохо выглядела в первой встрече, но пропустила досадный гол с пенальти в ее концовке.

Не исключено, что сегодня эстонские футболисты смогут взять реванш или как минимум создать большие проблемы своим соперникам.

“Жилина"

Несмотря на то, что словаки являются явными фаворитами противостояния, в первой игре они смогли вырвать победу лишь в добавленное время. После отборочного матча Лиги конференций “Жилина” провела контрольный матч против “Остара”, который завершился вничью (0:0).

Статистика

«Левадия» выиграла четыре из пяти последних домашних матчей, в то время как “Жилина” не выигрывала в трех предыдущих выездных матчах. Кроме того, эстонская команда забивала как минимум два гола в четырех из пяти последних домашних матчей.

Прогноз на матч

Первый матч показал, что соперники примерно равны по силам, несмотря на наличие явного фаворита. При таком равенстве команд напрашивается ставка на тотал матча меньше 2.5, так как очевидно, что гости в этом противостоянии будут играть больше на оборону, ведь они уже обеспечили себе хоть и минимальный, но результат, в первом матче.

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