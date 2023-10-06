EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Лестер Сити - Сток Сити 7 октября 2023 года

Прогноз на матч Лестер Сити - Сток Сити 7 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Лестер - Сток Сити прогноз
Лестер Лестер
Чемпионшип Англия 07 окт 2023, 10:00 Лестер - Сток Сити
-
- : -
Англия, Leicester, Кинг Пауэр
Сток Сити Сток Сити
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Лестер
Коэф.: 1.57
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В матче 11-го тура английского Чемпионшипа лидер турнирной таблицы “Лестер” примет на своем поле “Сток Сити”. Встреча пройдет 7 октября.

Лестер Сити

Весьма прогнозируемо этот коллектив в первом же сезоне стремится вернуться в элиту английского футбола. После 10 туров в активе Лестера девять побед и одно поражение, они являются единоличными лидерами турнирной таблицы.

В целом игра хозяев поля не оставляет сомнений, что Лестер по итогам сезона снова вернется в Премьер-лигу. Команда здорово играет в атаке и забила наибольшее количество голов в лиге в 10 матчах – 21. Также неплохо “лисы” смотрятся при игре в обороне.

К слову – “Лестер” одна из самых сильных и стабильных команд дивизиона на данный момент.

Сток Сити

В отличие от Лестера, у этой команды дела идут крайне плохо. После десяти туров “Сток Сити” расположился на 18-м месте и имеет в своем активе лишь десять очков. Команды добыла три победы, один раз сыграла вничью и остальные матчи проиграла.

Конечно, Сток Сити далеко от того, чтобы покинуть второй по силе дивизион Англии, однако тут есть большой нюанс – никто и не ожидал, что команда будет вести борьбу за выживание. А вот борьбу за место в плей-офф Сток Сити уже, видимо, проиграл. С такой игрой там точно делать нечего.

Прогноз на матч

Букмекеры не сомневаются в том, что хозяева поля смогут добыть очередные три очка. На победу Лестера дают коэффициент 1.57. Я уверен, что именно так и будет, поэтому тоже поставлю на такой исход.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа Лестер
Коэф.: 1.57
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Эмполи — Удинезе 6 октября 2023 года Серия А Италия Сегодня, 12:30 Прогноз на матч Эмполи — Удинезе 6 октября 2023 года Эмполи Коэф.: 1.87 Удинезе Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Аль-Иттихад - Аль-Ахли 6 октября 2023 года Про-лига Саудовская Аравия Сегодня, 14:00 Прогноз на матч Аль-Иттихад - Аль-Ахли 6 октября 2023 года Аль-Иттихад Коэф.: 1.81 Аль-Ахли Джедда Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах — Майнц 6 октября 2023 года Бундеслига Германия Сегодня, 14:30 Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах — Майнц 6 октября 2023 года Боруссия М Коэф.: 2.11 Майнц 05 Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Лечче - Сассуоло 6 октября 2023 года Серия А Италия Сегодня, 14:45 Прогноз на матч Лечче - Сассуоло 6 октября 2023 года Лечче Коэф.: 1.82 Сассуоло Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Атлетик - Альмерия 6 октября 2023 года Ла Лига Испания Сегодня, 15:00 Прогноз на матч Атлетик - Альмерия 6 октября 2023 года Атлетик Бильбао Коэф.: 1.65 Альмерия Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 11:41 Эрлинг Холанд рассказал, как ему удается забивать много голов Новости футбола Сегодня, 11:25 Нападающий Ромы забил пять голов в семи матчах Новости футбола Сегодня, 10:54 Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, расписание и результаты восьмого тура Новости футбола Сегодня, 10:10 Центральный защитник Боруссии возвращается в сборную Германии Новости футбола Сегодня, 09:38 Второй допинг-тест для Поля Погба также показал положительный результат Новости футбола Сегодня, 08:00 Холанд признался, что его мечта в футболе исполнилась Новости футбола Сегодня, 07:15 Испания объявила заявку на октябрьские матчи отбора Евро-2024 Новости футбола Сегодня, 06:18 Ибрагимович высказался о футболистах, которые едут в Саудовскую Аравию Новости футбола Сегодня, 04:51 Манчестер Сити будет платить Холанду еще больше Новости футбола Сегодня, 04:26 Тренера избили, футболистов арестовали: матч Лиги конференций закончился скандалом
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Эмполи — Удинезе 6 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Аль-Иттихад - Аль-Ахли 6 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах — Майнц 6 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лечче - Сассуоло 6 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Атлетик - Альмерия 6 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Страсбур — Нант 6 октября 2023 года Футбол 07 окт 2023 Прогноз на матч Лутон Таун - Тоттенхэм 7 октября 2023 года Футбол 07 окт 2023 Прогноз на матч Кадис - Жирона 7 октября 2023 года Футбол 07 окт 2023 Прогноз на матч Интер — Болонья 7 октября 2023 года Футбол 07 окт 2023 Прогноз на матч Лейпциг — Бохум 7 октября 2023 года