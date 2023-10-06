Прогноз на матч Лестер Сити - Сток Сити 7 октября 2023 года

Прогноз на матч Победа Лестер Коэф.: 1.57 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче 11-го тура английского Чемпионшипа лидер турнирной таблицы “Лестер” примет на своем поле “Сток Сити”. Встреча пройдет 7 октября.

Лестер Сити

Весьма прогнозируемо этот коллектив в первом же сезоне стремится вернуться в элиту английского футбола. После 10 туров в активе Лестера девять побед и одно поражение, они являются единоличными лидерами турнирной таблицы.

В целом игра хозяев поля не оставляет сомнений, что Лестер по итогам сезона снова вернется в Премьер-лигу. Команда здорово играет в атаке и забила наибольшее количество голов в лиге в 10 матчах – 21. Также неплохо “лисы” смотрятся при игре в обороне.

К слову – “Лестер” одна из самых сильных и стабильных команд дивизиона на данный момент.

Сток Сити

В отличие от Лестера, у этой команды дела идут крайне плохо. После десяти туров “Сток Сити” расположился на 18-м месте и имеет в своем активе лишь десять очков. Команды добыла три победы, один раз сыграла вничью и остальные матчи проиграла.

Конечно, Сток Сити далеко от того, чтобы покинуть второй по силе дивизион Англии, однако тут есть большой нюанс – никто и не ожидал, что команда будет вести борьбу за выживание. А вот борьбу за место в плей-офф Сток Сити уже, видимо, проиграл. С такой игрой там точно делать нечего.

Прогноз на матч

Букмекеры не сомневаются в том, что хозяева поля смогут добыть очередные три очка. На победу Лестера дают коэффициент 1.57. Я уверен, что именно так и будет, поэтому тоже поставлю на такой исход.

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