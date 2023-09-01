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Прогноз на матч Лестер Сити - Халл Сити 2 сентября 2023 года

Прогноз на матч Лестер Сити - Халл Сити 2 сентября 2023 года
Лестер Лестер
Чемпионшип Англия 02 сен 2023, 10:00 Лестер - Халл Сити
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Англия, Leicester, Кинг Пауэр
Халл Сити Халл Сити
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Лестер
Коэф.: 1.55
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В матче пятого тура английского Чемпионшипа Лестер Сити примет на своем поле Халл Сити. Встреча с участием лидера турнирной таблицы пройдет в субботу, 2 сентября.

Лестер Сити

После неудачного сезона в АПЛ, по итогам которого “лисы” понизились в классе, команда радует болельщиков уровнем игры уже во втором дивизионе страны. После четырех туров у Лестер Сити максимально количество баллов и они уверенно лидируют в турнирной таблице.

В четырех турах, которые оказались для Лестер Сити победными, команда забила в ворота соперников семь мячей, при этом пропустила в свои три гола.

В целом же – Лестер Сити остается главным претендентом не только на выход в Премьер-лигу, но и на золотые медали Чемпионшипа по итогам сезона.

Халл Сити

Для “тигров” старт нового сезона также можно считать вполне успешным. В четырех турах нового розыгрыша Чемпионшипа они проиграли лишь один раз, добыв две победу и раз сыграв вничью.

Сейчас в активе Халл Сити семь очков и восьмое место в турнирной таблицы. От заветного места в зоне плей-офф “тигров” отделяют лишь два балла.

В четырех турах Халл Сити показал неплохую результативность, забив в ворота соперников восемь мячей. При этом игра в обороне все же остается проблемной точкой – команда пропустила шесть раз в четырех матчах.

Прогноз на матч

В этой игре безусловным фаворитом является Лестер Сити, хотя гости знают, как огорчать именитых соперников даже в гостях. Я рискну и поставлю на победу Лестера с коэффициентом 1.55, однако еще одной неплохой ставкой является “обе команды забьют” за 1.7.

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Прогноз на матч Победа Лестер
Коэф.: 1.55
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