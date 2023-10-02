Прогноз на матч Лестер — Престон 4 октября 2023 года

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В рамках деcятого тура английского Чемпионшипа Лестер встретится с Престоном. Поединок пройдет 4 октября на стадионе Кинг Пауэр. Начало встречи запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Лестер

Лестер покинул Премьер Лигу по итогам прошлого сезона. Новый сезон команда начала в Чемпионшипе, где сразу же закрепилась наверху таблицы с претензиями на возвращение в элитный дивизион. Лестер проиграл лишь два матча в этом сезоне — дома Халл Сити в Чемпионшипе и в гостях Ливерпулю в Кубке Лиги.

Подопечные Энцо Марески уверенно расположились на первой строчке в таблице и имеют в своем активе 24 набранных очка после девяти матчей. Сейчас уже можно смело говорить, что «лисы» главный фаворит в Чемпионшипе.

Престон

В Премьер Лиге Престон не выступал с начала 1960-х годов. В этом сезоне команда как никогда близка, чтобы попытаться повыситься в классе. Престон проиграл лишь один матч в Чемпионшипе в этом сезоне (в минувшем туре Вест Бромвичу) и закрепился в числе лидеров. На данный момент команда идет на третьей позиции, имея в своем активе 20 очков.

Также стоит отметить, что Престон уже выбыл из розыгрыша Кубка Английской Лиги. Там команда в серии послематчевых пенальти уступила аутсайдеру Второй Лиги Солфорду.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Лестер непременно забивает уже в пяти матчах кряду.

Престон в гостях забивает на протяжении шести предыдущих матчей, в четырех последних команда не проиграла.

В последних личных встречах наблядается полное равенство. Правда встречались команды еще в 2011 году.

Прогноз

Лестер большой фаворит этого матча. Думаю, что хозяевам удастся продлить свою победную серию в Чемпионшипе. Поставлю на победу Лестера с форой -1.

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