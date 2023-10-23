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Прогноз на матч Лейпциг — Црвена Звезда 25 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
РБ Лейпциг - Црвена Звезда прогноз
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Лига Чемпионов 25 окт 2023, 15:00 РБ Лейпциг - Црвена Звезда
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Международные, Leipzig, Ред Булл Арена Лейпциг
Црвена Звезда Црвена Звезда
Обзор Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 1.95
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В рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов состоится матч между немецким Лейпцигом и Црвеной Звездой. Встреча пройдет на Ред Булл Арене 25 октября. Начало игры запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.

Лейпциг

После хороших нескольких последних сезонов, Лейпциг на старте нынешней кампании выглядит тоже весьма солидно. Однако после победы над Баварией в Суперкубке, команда выдает местами безуспешные отрезки и теряет очки в простых матчах. Стоит отметить, что на положении клуба в Бундеслиге это пока не отражается. Лейпциг однозначно будет претендовать на высокие места.

В Лиге Чемпионов команда стартовала хорошо, ведь в матче против Манчестер Сити сложно было рассчитывать на очки, а перед этим была победа над Янг Бойз. Теперь же, в матчах против чемпионов Сербии, немцы должны решить вопрос второго места в группе.

Црвена Звезда

Сербам предстоить борьба за третью позицию в группе, дающую право сыграть весной в Лиге Европы. В принципе, об этом было известно сразу после жеребъевки. Лейпциг и Манчестер Сити — команды совершенно другого уровня. Однако набранные очки в матчах против этих команд, наверняка сыграют важную роль в борьбе за третье место.

В чемпионате у Црвены дела идут неплохо. Команда расположилась на второй ступеньке в таблице с четырехочковым отставанием от Партизана.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Лейпциг на своем поле не может победить уже в трех играх подряд.
  • Црвена Звезда не уступает впяти матчах кряду.
  • Между собой команды никогда не встречались.

Прогноз

Нет сомнений в том, что хозяева уверенно возьмут три очка в этой игре. Ставить буду на то, что гости не сумеют забить в ворота немецкой команды.

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Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 1.95
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