Прогноз на матч Лейпциг - Манчестер Сити 4 октября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.65 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

4 октября в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов состоится встреча “РБ Лейпциг” и “Манчестер Сити”.

“Лейпциг”

Этот немецкий коллектив давно приучил болельщиков к острому атакующему футболу. В новом сезоне не было матча, в котором они бы не забили как минимум один гол.

В прошлые выходные они сыграли с “Баварией” в ничью 2:2 и по ходу встречи выигрывали со счетом 2:0.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов “Лейпциг” одержал уверенную победу со счетом 3:1 над швейцарским “Янг Бойз”.

Не исключено, что немецкая команда воспользуется некоторым спадом в игре “Манчестер Сити” и сможет зацепиться как минимум за одно очко.

“Манчестер Сити”

Сейчас у чемпиона Англи два поражения подряд, что случается с командой крайне редко. Сперва они проиграли “Ньюкаслу” в кубке страны со счетом 0:1, после чего уступили “Вулверхэмптону” в чемпионате со счетом 1:2.

Главная задача англичан – прийти в себя и оправдать надежды болельщиков в Лиге Чемпионов, чтобы завершить неудачную серию.

Очевидно, что это будет непросто, ведь “Лейпциг” очен сильно играет на родной арене, а оборона “Манчестер Сити” в настоящее время не отличается стабильностью, так как они пропускают голы практически в каждом матче.

Прогноз на матч

Немцы явно создадут проблемы своему сопернику и в этом сомнений нет. Я тут выбирать победителя не буду, поэтому я выбираю исход обе команды забьют.

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