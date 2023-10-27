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Прогноз на матч Лейпциг — Кельн 28 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
РБ Лейпциг - Кельн прогноз
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Бундеслига Германия 28 окт 2023, 12:30 РБ Лейпциг - Кельн
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Германия, Leipzig, Ред Булл Арена Лейпциг
Кельн Кельн
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 1.92
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В матче девятого тура чемпионата Германии пройдет встреча между "Лейпцигом" и "Кёльном". Игра пройдет 28 октября.

"Лейпциг"

Один из грандов немецкого футбола пока лишь занимает пятое место в турнирной таблице. После восьми туров в активе “Лейпцига” 17 баллов и он отстает от топ-4 на три очка.

В активе "Лейпцига" два ничейных результата, один из которых с “Баварией”. Еще была ничья с “Бохумом”, что можно считать для “быков” потерей двух очков.

В целом “Лейпциг” выглядит очень уверенно в этом сезоне и нет сомнений, что команда еще вклинится в борьбу за призовые места, а значит и за место, дающее право играть в Лиге чемпионов в новом сезоне.

“Кельн”

“Козлы” в прошлом туре играли с “Боруссией” из Менхенгладбаха и добыли победу. Три очка позволили “Кельну” подняться с последнего места в зону стыковых матчей.

На данный момент у команды четыре балла и они отстают на два пункта от "Униона", "Вердера" и гладбаха.

Теперь им предстоит игра с одним из претендентов на медали и в этом матче “Кельну” будет очень непросто зацепиться даже за ничейный результат.

Прогноз на матч "Лейпциг" - "Кёльн" и интересные факты

В девяти из последних 11 матчей с участием "Лейпцига" был пробит тотал 2.5 гола. Кроме того, “быки” забивали как минимум 2 гола в девяти из последних 11 матчей.

Очевидно для всех, что "Лейпциг" очень сильно играет на домашнем поле. Они забили 10 мячей в четырех домашних матча и пропустили лишь трижды.

А вот "Кёльн" забил в гостях всего два гола в четырех матчах. Мне кажется, что в этой игре “Кельн” забить не сможет. Буду ставить на то, что хотя бы одна команда не забьет.

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Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 1.92
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