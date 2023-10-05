Прогноз на матч Лейпциг — Бохум 7 октября 2023 года

Прогноз на матч П1(-1.5) Коэф.: 1.65 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках седьмого тура немецкой Бундеслиге Лейпциг примет Бохум. Встреча состоится в субботу 7 октября на Ред Булл Арене. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по среднеевропейскому времени.

Лейпциг

Лейпциг действующий обладатель Кубка Германии, а на старте нового сезона команда в матче за Суперкубок Германии разгромила Баварию.

В Бундеслиге с результатами пока тоже порядок. Лейпциг проиграл лишь в одном матче, когда в первом туре не совладал с леверкузенским Байером. В минувшем туре команда дома сыграла в ничью с мюнхенской Баварией. В турнирной таблице подопечные Марко Розе на 5 ступеньке, а отставание от вышеупомянутого Байера 3 очка.

В Лиге Чемпионов «быки», кстати, тоже стартовали с победы над Янг Бойз, а посреди этой недели проиграли действующему клубному чемпиону Европы - Манчестеру Сити.

Бохум

Бохум имеет статус так назывемой «команды-лифта» в немецком футболе. Клуб целых 6 раз покидал Первую Бундеслигу, зачастую проводя в ней один-два сезона, а затем следует вылет в низший дивизион.

Нынешний сезон является третьим подряд в элите немецкого футбола. Так надолго Бохум не задерживался тут с начала 2000-х годов, когда заглядывал даже в еврокубки. Стоит отметить, что в минувшем сезоне команда вела борьбу за выживание.

Похоже, та же участь ждет Бохум и в этом сезоне. Команда еще не побеждала в новом чемпионате и занимает 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Бохум имеет безвыигрышную серию, которая состоит уже из семи поединков. Также, у команды самая плохая оборона в Бундеслиге — 19 пропущенных голов в 6 играх.

Лейпциг забивает уже на протяжении 17-ти матчей кряду.

Команды никогда между собой не играли вничью — 8:1 в пользу Лейпцига.

Прогноз

Хозяева безоговорочные фавориты. Не думаю, что Лейпциг способен потерять очки в этом матче. Ставлю на победу «быков» с форой -1.5.

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