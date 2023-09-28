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Прогноз на матч Лейпциг - Бавария 30 сентября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
РБ Лейпциг - Бавария прогноз
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Бундеслига Германия 30 сен 2023, 12:30 РБ Лейпциг - Бавария
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Германия, Leipzig, Ред Булл Арена Лейпциг
Бавария Бавария
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Ничья
Коэф.: 4.1
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В матче шестого тура немецкой Бундеслиги Лейпциг встретится с Баварией. Игра состоится на Ред Булл Арене 30 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по среднеевропейскому времени.

Лейпциг

Лейпциг в немецком футболе за короткий промежуток времени прошел очень длинный путь. Буквально за 10 лет команда, принадлежащая концерну Ред Булл, прошла все ступеньки от аматорского уровня до попадания в Лигу Чемпионов.

Лейпциг действующий обладатель Кубка Германии, а на старте нового сезона команда в матче за Суперкубок Германии разгромила Баварию.

В Бундеслиге с результатами пока тоже порядок. Лейпциг потерял очки лишь в одном матче, когда в первом туре проиграл Байеру. В Лиге Чемпионов «быки», кстати, тоже стартовали с победы.

Бавария

Команда Томаса Тухеля постепенно набирает ход. «Рекордмастер» вместе с леверкузенским Байером возглавляет таблицу Бундеслиги. В первых пяти матчах Бавария забила в ворота соперников аж 18 мячей.

На старте Лиги Чемпионов Бавария в ярком матче одолела Манчестер Юнайтед со счетом 4:3. В шикарной форме новичок мюнхенцев Харри Кейн. Нападающий забил уже 8 мячей в 7 матчах за свою новую команду.

После нервной концовки прошлого чемпионата, Бавария постарается решить вопрос чемпионства заранее. Стоит ли говорить, что Мюнхен является главным претендентом на победу в Бундеслиге.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Лейпциг имеет шестиматчевую победную серию во всех турнирах. В домашних матчах такая серия насчитывает уже 8 побед.

Бавария в последних трех играх забивает не менее четырех мячей в ворота своих соперников.

В личных встречах Лейпциг не проигрывает три матча кряду.

Прогноз

Учитывая все изложенные выше факты, думаю, что нас ждет равный матч. Букмекеры отдают предпочтение Баварии, но я ставить буду на ничью.

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Прогноз на матч Ничья
Коэф.: 4.1
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