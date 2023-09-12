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Прогноз на матч Лейпциг - Аугсбург 16 сентября 2023 года

Прогноз на матч Лейпциг - Аугсбург 16 сентября 2023 года
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Бундеслига Германия 16 сен 2023, 09:30 РБ Лейпциг - Аугсбург
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- : -
Германия, Leipzig, Ред Булл Арена Лейпциг
Аугсбург Аугсбург
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.62
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В предстоящем матче четвертого тура чемпионата Германии «Лейпциг» на своем поле примет «Аугсбург». Встреча состоится 16 сентября 2023 года. В этом матче сойдутся конкурент на золотые медали первенства и команда, которой предстоит борьба за выживание.

«Лейпциг»

В первом матче нового сезона команда потерпела досадное поражение от «Байера», который явно в текущем сезоне планирует ворваться в число претендентов на титул.

Это поражение символично, так как леверкузенцы являются прямыми конкурентами «Лейпцига» в этом чемпионате.

После трех сыгранных матчей у команды из одноименного города шесть баллов и четвертое место в турнирной таблице. Примечательно, что “Лейпциг” в этих встречах забил 10 мячей и это второй показатель среди всех участников чемпионата.

«Аугсбург»

Очевидно, что эта скромная команда пока не готова вести борьбу даже за место в середине турнирной таблицы. Их главной целью является сохранение места в элитном дивизионе чемпионата Германии.

После трех сыгранных туров в активе “Аугсбурга” два очка и 12-е место в турнирной таблице. Интересно, что команда еще не побеждала в новом сезоне. Дважды она сыграла вничью и один раз проиграла.

В трех матчах “Аугсбург” забил семь мячей, при этом пропустил девять раз в свои ворота.

Интересные факты:

В последних шести матчах с участием «Лейпцига» было забито не менее 2.5 голов. Кроме того, «Лейпциг» выиграл 7 из последних 8 матчей.

Прогноз на матч

В первых трех матчах хозяева забили 10 голов. Они забивали во всех без исключения матчах нового сезона. При этом гости пропустили 9 голов в этих матчах, забив в ответ 7 раз.

Судя по всему, матч будет результативным, особенно со стороны «Лейпцига». Буду ставить на исход тотал матча больше 3 за 1.62.

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Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.62
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