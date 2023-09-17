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Прогноз на матч Лацио - Атлетико 19 сентября 2023 года

Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
Прогноз на матч Лацио - Атлетико 19 сентября 2023 года
Лацио Лацио
Лига Чемпионов 19 сен 2023, 15:00 Лацио - Атлетико Мадрид
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Международные, Rome, Олимпико (Рим)
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.84
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100$
БетВиннер 4.75
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19 сентября на "Стадио Олимпико" (Рим) пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором "Лацио" встретится с "Атлетико".Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

"Лацио"

Клуб начинает третий сезон под руководством Маурицио Сарри. "Курильщик" бы не появился в столице, если бы не решение его предшественника, Симоне Индзаги, перебраться в Милан. Редкий случай, когда от этого выиграли все. В том числе и "орлы", которые при новом наставнике прогрессировали. И прошлый сезон закончили уже вице-чемпионами, уступив только невероятному "Наполи". Вот только ради подобного "небесно-голубые" охотно жертвовали еврокубками, быстро вылетая из них. Но сейчас это уже не Лига Европы, которая мало интересует большинство итальянцев, а Лига чемпионов, и на нее нужно тратить силы и внимание. А ведь и так начался сезон для "лациале" отнюдь не идеально, с пары поражений от скромных соперников, "Лацио" и "Дженоа", зато после этого последовали 2-1 на выезде с "Наполи".

"Атлетико"

Команда возвращается в Лигу чемпионов после провала в прошлом розыгрыше. Тогда испанский гранд ухитрился взять только 5 очков в компании с "Порту", "Байером" и "Брюгге" (причем начинали с победы над "драконами"). В итоге с 4-го места "матрасники" вообще закончили борьбу, не перейдя даже в Лигу Европы! Сосредоточившись на внутренней арене, "Чоло-Тим" в итоге закончил на привычной 3-й позиции в Примере. Скорее всего, ничего не меняется и сейчас - маловероятны как и претензии на титул, и падение за пределы квартета лучших в испанском футболе. Так что не удивительным будет желание Диего Симеоне сделать приоритетом именно Лигу чемпионов, тем более что группа попалась снова вполне удобоваримая.

Статистика личных встреч

В последний раз стороны играли в 1/16 финала Лиги Европы в 2012-м году. Тогда "матрасники" выиграли оба поединка: 3-1 в Риме, 1-0 в Мадриде.

Прогноз

Букмекеры отдают острожное преимущество гостям. Но грандам пока некуда спешить, ставим на то, что первый поединок прагматичных Сарри и Симеоне принесет "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,84).

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.84
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БетВиннер 4.75
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