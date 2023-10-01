Прогноз на матч Лас-Пальмас - Сельта 2 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.65 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

2 октября в матче восьмого тура чемпионата Испании состоится встреча между командами "Лас-Пальмас" и "Сельта". В этом противостоянии сойдутся команды из низа турнирной таблицы, хотя гости в этом статусе выглядят очень непривычно.

"Лас-Пальмас"

Эта команда вернулась в элиту испанского футбола и пока находится на 18-м месте, а значит в зоне вылета.

В семи матчах "Лас-Пальмас" набрал всего пять баллов и он уступает "Сельте" только по разнице мячей. Положение скромной команды выглядит не самым ужасным. Более ужасным выглядит тот факт, что в семи матчах "Лас-Пальмас" умудрился забить лишь два мяча. Это один из худших показателей в этом сезоне.

"Сельта"

У команды из Виго также пять очков и отрицательная разницу мячей в минус четыре. При этом “Сельта” куда больше забивает, чем их следующий соперник – на их счету семь голов.

Благодаря этому они находятся выше "Лас-Пальмас" и пока не находятся в зоне вылета. В последнем матче "Сельта" не смогла победить "Алавес" и пока болельщикам нет повода для радости. Скорее всего, весь сезон их кумиры проведут в нижней части турнирной таблицы и будут бороться за выживание.

Прогноз на игру и интересные факты

В последних семи матчах с участием "Лас-Пальмас" не был пробит тотал 2,5 голов. Более того, "Лас-Пальмас" не смог выиграть 22 из последних 23 матчей.

Букмекеры видят в гостях фаворита, хотя и не очевидного. Прошу обратить внимание, что "Лас-Пальмас" дома играет гораздо лучше и пока не потерпел поражений. Буду ставить на то, что в матче будет забито менее 2,5 голов по коэффициенту 1.65.

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