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Прогноз на матч Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 25 августа 2023 года

Прогноз на матч Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 25 августа 2023 года
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Ла Лига Испания 25 авг 2023, 13:30 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад
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Испания, Las Palmas, Estadio de Gran Canaria
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Реал Сосьедад
Коэф.: 2
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25 августа на "Эстадио де Гран Канария" (Лас-Пальмас) пройдет матч 3-го тура Примеры, в котором "Лас-Пальмас" встретится с "Реалом Сосьедад". Старт поединка запланирован на 19:30 по европейскому времени.

"Лас-Пальмас"

Клуб во 2-й половине прошлого века играл, как правило, в Примере. И даже в конце 60-х и в 70-е играл несколько раз в еврокубках. Но в 90-е "канарейки" быстро опустились в 3-й дивизион страны. Там не задержались, но в Ла Лиге команда возникала пару раз, в 2000-2002 и 2015-2018. Новый подъем мог случиться еще прошлым летом, но тогда было только 4-е место и вылет в плей-офф. Но после этого Гарсия Пимьента остался на посту, и выиграл непростой спор за 2-е место - обошли всего на 1 балл сразу пару преследователей. Новичка рассматривают как аутсайдером розыгрыша. Но "островитяне" начали с ничьей против "Мальорки" дома, причем это гости сравнивали счет. А потом и вовсе уступили 0-1 "Валенсии".

"Реалом Сосьедад"

Команда играет под руководством своего же бывшего воспитанника, Иманоля Альгуасиля. Более того, как тренер он работал только в структурах проекта из Сан-Себастьяна. Что же, свое место в истории клуба он заслужил, ведь сначала был взят кубок, первый трофей с 80-х лет прошлого века (тогда нынешний наставник только начинал карьеру игрока!), а в прошлой темпораде наконец-то получилось подняться на "лигочемпионовское", 4-е место. Под старт в главном еврокубке "чурри-урдин" пытались укрепить состав, но их возможности ограничивались приглашениями Амари Траоре, Андре Силвы, максимум Захаряна. Но ведь и ушли Серлот с Ильярраменди. В итоге в стартовом туре обидно потеряли очки с "Жироной" - во 2-м тайме у соперника сработала украинская связка Цыганков-Довбик. Счет 1-1 повторился и с "Сельтой", причем там ответный мяч пропустили и вовсе на 94-й минуте.

Статистика личных встреч

В последний раз клубы играли в Примере 2017/2018. Тогда "Реал Сосьедад" взял с вылетающим противником 4 очка из 6.

Прогноз

Букмекеры считают, что пора выиграть гостям из Сан-Себастьяна. Ставим на победу гостей (коэффициент - 2,0).

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Прогноз на матч Победа Реал Сосьедад
Коэф.: 2
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