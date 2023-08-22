Прогноз на матч Победа Реал Сосьедад Коэф.: 2 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

25 августа на "Эстадио де Гран Канария" (Лас-Пальмас) пройдет матч 3-го тура Примеры, в котором "Лас-Пальмас" встретится с "Реалом Сосьедад". Старт поединка запланирован на 19:30 по европейскому времени.

"Лас-Пальмас"

Клуб во 2-й половине прошлого века играл, как правило, в Примере. И даже в конце 60-х и в 70-е играл несколько раз в еврокубках. Но в 90-е "канарейки" быстро опустились в 3-й дивизион страны. Там не задержались, но в Ла Лиге команда возникала пару раз, в 2000-2002 и 2015-2018. Новый подъем мог случиться еще прошлым летом, но тогда было только 4-е место и вылет в плей-офф. Но после этого Гарсия Пимьента остался на посту, и выиграл непростой спор за 2-е место - обошли всего на 1 балл сразу пару преследователей. Новичка рассматривают как аутсайдером розыгрыша. Но "островитяне" начали с ничьей против "Мальорки" дома, причем это гости сравнивали счет. А потом и вовсе уступили 0-1 "Валенсии".

"Реалом Сосьедад" Команда играет под руководством своего же бывшего воспитанника, Иманоля Альгуасиля. Более того, как тренер он работал только в структурах проекта из Сан-Себастьяна. Что же, свое место в истории клуба он заслужил, ведь сначала был взят кубок, первый трофей с 80-х лет прошлого века (тогда нынешний наставник только начинал карьеру игрока!), а в прошлой темпораде наконец-то получилось подняться на "лигочемпионовское", 4-е место. Под старт в главном еврокубке "чурри-урдин" пытались укрепить состав, но их возможности ограничивались приглашениями Амари Траоре, Андре Силвы, максимум Захаряна. Но ведь и ушли Серлот с Ильярраменди. В итоге в стартовом туре обидно потеряли очки с "Жироной" - во 2-м тайме у соперника сработала украинская связка Цыганков-Довбик. Счет 1-1 повторился и с "Сельтой", причем там ответный мяч пропустили и вовсе на 94-й минуте. Статистика личных встреч В последний раз клубы играли в Примере 2017/2018. Тогда "Реал Сосьедад" взял с вылетающим противником 4 очка из 6. Прогноз Букмекеры считают, что пора выиграть гостям из Сан-Себастьяна. Ставим на победу гостей (коэффициент - 2,0).

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