Прогноз на матч Лас-Пальмас — Атлетико 3 ноября 2023 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.9 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В матче 11-го тура чемпионата Испании пройдет поединок между командами "Лас-Пальмас" и "Атлетико". Встреча состоится 3 ноября. Интересно, что хозяева набрали неплохой ход и могут огорчить даже такого серьезного соперника.

"Лас-Пальмас"

В этом сезона коллектив ясно дает понять всем критикам, что не собирается возвращаться в Сегунду после выхода в Примеру в первый же сезон.

Если на старте сезона "Лас-Пальмас" имел большие проблемы, набрав всего два очка за первые пять туров, то после этого с каждым туром ситуация улучшалась.

На данный момент после 10 туров хозяева уже набрали 11 очков и занимают 12-е место, что выглядит очень неплохим результатом.

"Атлетико"

Команда из Мадрида также имела некоторые проблемы на старте сезона, потеряв несколько очки в матчах со слабыми командами.

Перед началом группового этапа Лиги Чемпионов они вернули форму и сейчас довольно продуктивно выступают в обоих турнирах.

В чемпионате у “матрасников” серия из пяти побед подряд и четвертое место. Сейчас подопечные Диего Симеоне уступают лидирующим "Реалу" и "Жироне" на три очка и "Барселоне" - на два.

Статистика и прогноз

У гостей серия из пяти побед, в то время как хозяева поля выиграли три из пяти последних матчей.

В этой битве сойдутся не равные соперники, но матч будет очень интересным. Рискну предположить, что забитых голов здесь будет немного. Буду ставить на исход тотал меньше 2,5 по коэффициенту 1,90.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram