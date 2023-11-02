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Прогноз на матч Лас-Пальмас — Атлетико 3 ноября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Лас-Пальмас - Атлетико Мадрид прогноз
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Ла Лига Испания Сегодня, 16:00 Лас-Пальмас - Атлетико Мадрид
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Испания, Las Palmas, Estadio de Gran Canaria
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.9
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100%
1хБет 5.00
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В матче 11-го тура чемпионата Испании пройдет поединок между командами "Лас-Пальмас" и "Атлетико". Встреча состоится 3 ноября. Интересно, что хозяева набрали неплохой ход и могут огорчить даже такого серьезного соперника.

"Лас-Пальмас"

В этом сезона коллектив ясно дает понять всем критикам, что не собирается возвращаться в Сегунду после выхода в Примеру в первый же сезон.

Если на старте сезона "Лас-Пальмас" имел большие проблемы, набрав всего два очка за первые пять туров, то после этого с каждым туром ситуация улучшалась.

На данный момент после 10 туров хозяева уже набрали 11 очков и занимают 12-е место, что выглядит очень неплохим результатом.

"Атлетико"

Команда из Мадрида также имела некоторые проблемы на старте сезона, потеряв несколько очки в матчах со слабыми командами.

Перед началом группового этапа Лиги Чемпионов они вернули форму и сейчас довольно продуктивно выступают в обоих турнирах.

В чемпионате у “матрасников” серия из пяти побед подряд и четвертое место. Сейчас подопечные Диего Симеоне уступают лидирующим "Реалу" и "Жироне" на три очка и "Барселоне" - на два.

Статистика и прогноз

У гостей серия из пяти побед, в то время как хозяева поля выиграли три из пяти последних матчей.

В этой битве сойдутся не равные соперники, но матч будет очень интересным. Рискну предположить, что забитых голов здесь будет немного. Буду ставить на исход тотал меньше 2,5 по коэффициенту 1,90.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.9
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1хБет 5.00
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