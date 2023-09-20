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Прогноз на матч ЛАСК - Ливерпуль 21 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Прогноз на матч ЛАСК - Ливерпуль 21 сентября 2023 года
ЛАСК Линц ЛАСК Линц
Лига Европы 21 сен 2023, 12:45 ЛАСК Линц - Ливерпуль
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- : -
Международные, Linz, Raiffeisen Arena
Ливерпуль Ливерпуль
Обзор Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.81
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100%
1хБет 5.00
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21 сентября "Ливерпуль" проведет гостевой матч против австрийского клуба ЛАСК в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы

ЛАСК

Эта команда пробилась в групповую стадию Лиги Европы через квалификацию, но им пришлось пройти только один отборочный раунд. В конце августа команда из Линца встречалась с боснийским "Зриньски Мостар" и добыла победу по сумме двух матчей со счетом 3:2, что не выглядело так уж убедительно.

При этом у команды есть внушительный старт в австрийской лиге. Под руководством Томаса Загедера сейчас они поднялись на третье место после семи туров, уступая только "Зальцбургу" и "Штурму". В пяти матчах сезона они добыли четыре победы и потерпели только одно поражение.

“Ливерпуль”

Английский клуб не играл в Лиге Европы с 2016 года. При этом пока неясно, будет ли команда ставить ставку на победу в турнире или же будет пытаться зацепиться за золотые медали в национальном чемпионате.

Наставник команды Юрген Клопп уже недавно признался, что "Ливерпуль" не расстроится, если кубок выиграет кто-то другой.

Судя по всему, английский клуб не будет применять всех основных игроков в турнире, приоритетом для них будут матчи в АПЛ.

Статистика и прогноз на матч

ЛАСК выиграл четыре предыдущих домашних матча со счетом 8:1, хотя в этих встречах с ними играли команды заметно слабее, чем представители английской Премьер-лиги.

ЛАСК захочет порадовать своих болельщиков голом в ворота одного из лучших клубов АПЛ и мне кажется, что это у них получится. Буду ставить на исход – обе команды забьют.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.81
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