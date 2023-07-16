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Прогноз на матч Ларн - ХИК 19 июля 2023 года

Прогноз на матч Ларн - ХИК 19 июля 2023 года
Ларн Ларн
Лига Чемпионов 19 июл 2023, 14:30 Ларн - ХИК
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Международные, Belfast, Solitude
ХИК ХИК
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.0
Коэф.: 1.92
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100$
БетВиннер 4.20
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19 июля на "Солитюд" (Белфаст) пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором "Ларн" сыграет против ХИКа. Поединок начнется в 20:30 по европейскому времени.

"Ларн"

Команда была основана еще в 1889-м году. Но на пик смогла выйти только сейчас, после того, как пару лет назад поднялись, в очередной раз, из Чемпионшипа Северной Ирландии. В итоге именно этот клуб прервал доминирование "Линфилда" в местном Премьершипе, заодно впервые в истории став чемпионом. Заодно в последнее время "красно-белые" начали играть на международной арене. Дебют состоялся в позапрошлом году, и был достаточно успешен: североирландцы справились не только с валлийской "Бала Таун", но и с "Орхусом", и только потом вылетели от "Пасуш Феррейры" (и то выиграли у португальцев дома при 0-4 на выезде). Но через год было разочарование, в виде поражение представителю Гибралтара, "Сент-Джозефс", с поражением на своем поле при нулевой ничьей в гостях. Сейчас все началось с 0-1, и теперь нужно только выигрывать.

ХИК

Клуб в разы опытнее своего оппонента. Не в плане общей длины истории, сколько в разрезе заслуг и успехов. "Klubi" в 2022-м году был оформлен уже 32-й чемпионский титул (и 3-й кряду). Сейчас, кстати, есть угроза не удержать 1-е место - и СИК с КуПСом упорно конкурируют, и сам фаворит непривычно часто допускает осечки. Тем не менее, хочется "выстрелить" и на евроарене. Дважды кряду финны играли на групповом этапе, в 2021-м в Лиге конференций, в прошлом сезоне - даже в Лиге Европы, правда, там ограничились только ничьей дома с "Лудогорцем" в 6 матчах. Сейчас начинали отлично, с быстрого гола: Радулович реализовал пенальти уже на 3-й минуте. Но на этом и закончили, не развив успеха. Не придется в среду пожалеть о том, что ограничились дома 1-0?

Статистика личных встреч

12-го июля финны впервые сыграли против "Ларна", который только в 2021-м дебютировал в международных турнирах.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что и на выезде будет фаворитом ХИК. Но ему достаточно не проиграть. Рекомендуем ставить на то, что будет "тотал меньше 2,0 голов" (коэффициент - 1,92).

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Прогноз на матч Тотал больше 2.0
Коэф.: 1.92
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БетВиннер 4.20
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Илеана Санчес Илеана Санчес Експерт Dailysports
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