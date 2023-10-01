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Прогноз на матч Ланс — Арсенал 3 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Ланс - Арсенал прогноз
Ланс Ланс
Лига Чемпионов 03 окт 2023, 15:00 Ланс - Арсенал
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Международные, Lens, Стад Боллар-Делелис
Арсенал Арсенал
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Арсенал
Коэф.: 1.61
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В рамках второго тура группового этапа Лиги Чемпионов Ланс будет принимать лондонский Арсенал. Матч состоится на Стад Феликс Болар 3 октября. Начало встречи запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.

Ланс

По итогам сезона 2014/2015 Ланс покинул французскую Лигу 1. Вернуться получилось только спустя 6 лет. Зато возвращение оказалось триумфальным. В первых двух сезонах клуб финишировал седьмым, а в минувшем до конца боролся с ПСЖ за чемпионство. В итоге Ланс уступил всего одно очко и занял второе место, что позволило вернуться в Лигу Чемпионов спустя 20 лет. Команда еще на стыке веков становилась чемпионом Франции и выступала в самом престижном клубном турнире Европы.

В нынешнем розыгрыше Ланс стартовал с ничьи в выездном поединке против Севильи. Стоит отметить, что в чемпионате дела у команды идут неважно. Ланс провалил старт сезона и пока находится внизу турнирной таблицы. Команда после семи сыгранных матчей чемпионата набрала лишь 7 очков.

Арсенал

Подопечные Микеля Артеты после хорошего прошлого сезоне, в новом чемпионате стартовали тоже достаточно успешно. «Канониры» забивают во всех без исключения матчах, а победить не сумели лишь дважды (матчи против Фулхэма и Тоттенхэма закончились вничью).

Старт в Лиге Чемпионов, куда команда вернулась после длительного отсутствия, получился также отличным. Арсенал уверенно разобрался дома с нидерландским ПСВ Эйндховен. В Английской Премьер Лиге команда идет в группе лидеров. «Канониры» отстают от Манчестер Сити всего на одно очко.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Арсенал еще не проигрывал в новом сезоне. Лишь два матча закончились ничейным результатом.

Ланс после провального старта идет на поправку. В чемпионате у команды уже две победы подряд.

Между собой Арсенал и Ланс встречались 4 раза. Сначала на групповой стадии Лиги Чемпионов в сезоне 1998/1999 сильнее оказались французы (1:1 и 1:0). А через полтора года команды сошлись в полуфинале Кубка УЕФА. 1:0 и 2:1 — в финал пробился лондонский клуб.

Прогноз

Сейчас команды находятся в разных игровых тонусах. Сомневаюсь, что в таком состоянии французы способны побороться с Арсеналом за победу. Моя ставка — победа гостей.

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Прогноз на матч Победа Арсенал
Коэф.: 1.61
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