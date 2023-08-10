АНГ АНГ
Главная Прогнозы Прогноз на матч Ла Лиги Севилья - Валенсия 11 августа 2023 года

Прогноз на матч Ла Лиги Севилья - Валенсия 11 августа 2023 года

Прогноз на матч Севилья - Валенсия 11 августа 2023 года
Севилья Севилья
Ла Лига Испания 11 авг 2023, 16:00 Севилья - Валенсия
-
- : -
Испания, Seville, Р. Санчес Пицхуан
Валенсия Валенсия
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Победа Севилья
Коэф.: 1.98
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 4.50
Сделать ставку

11 августа в матче 1-го тура чемпионата Испании сыграют “Севилья” и “Валенсия”.

“Севилья”

В прошлом сезоне титулованная испанская команда столкнулась с угрозой вылета, так как долгое время находилась в нижней части турнирной таблицы.

Ситуация резко изменилась, когда команду возглавил Хосе Луис Мендилибар. Он поднял коллектив на 12-е место в испанской Примере, а также привел к победе в Лиге Европы. Благодаря такому результату "красно-белые" получили автоматическую путевку в групповой этап Лиги Чемпионов сезона 2023/24. Также им предстоит сыграть в матче за Суперкубок УЕФА.

Во время летней паузы “Севилья” провела несколько товарищеских матчей и их результаты нельзя назвать стабильными. Команда проигрывала середнякам немецкого чемпионата, но в то же время добывала победы над другими соперниками.

"Валенсия"

"Летучие мыши" в последние годы никак не могут вернуться к своей прежней игре и регулярно проводят время в низах турнирной таблицы.

В прошлом сезоне команда боролась за выживание и едва избежала попадания в Сегунду, заняв 16-е место под руководством Рубена Барахи.

Летом команда провела солидную чистку состава. “Валенсию” покинули Эдинсон Кавани, Тони Лато и Яго Эррерин. Кроме того, арендные соглашения Джастина Клюйверта, Нико Гонсалеса, Самуэля Лино и Илайши Мориба также подошли к концу.

Прогноз на матч

“Севилье” очень важно начать новый сезон с победы, а соперник для этого просто идеальный. Совсем коро “красно-белым” стартовать в Лиге чемпионов и сейчас важно наиграть состав. Будем ставить на победу хозяев поля за коэффициент 1.98.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа Севилья
Коэф.: 1.98
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 4.50
Сделать ставку
Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Струга - Свифт Эсперанж 10 августа 2023 года Лига конференций Сегодня, 11:00 Прогноз на матч Струга - Свифт Эсперанж 10 августа 2023 года FK Struga Коэф.: 1.77 Свифт Эсперанж Рекомендуем БетВиннер
Прогноз на матч Жальгирис - Хеккен 10 августа 2023 года Лига Европы Сегодня, 12:00 Прогноз на матч Жальгирис - Хеккен 10 августа 2023 года Жальгирис Коэф.: 1.7 Хаккен Сделать ставку 1хБет
Прогноз на матч Карабах - ХИК 10 августа 2023 года Лига Европы Сегодня, 12:00 Прогноз на матч Карабах - ХИК 10 августа 2023 года Карабах Коэф.: 1.98 ХИК Сделать ставку Лайнбет
Прогноз на матч Русенборг - Хартс 10 августа 2023 года Лига конференций Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Русенборг - Хартс 10 августа 2023 года Русенборг Коэф.: 1.63 Хартс Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Шериф - БАТЭ 10 августа 2023 года Лига Европы Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Шериф - БАТЭ 10 августа 2023 года Шериф Коэф.: 1.79 БАТЭ Сделать ставку Мелбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 03:00 Дебют Месси в МЛС снова откладывается Новости футбола Сегодня, 02:10 "Манчестер Сити" предложил 81 млн евро за атакующего полузащитника сборной Бразилии Новости футбола Сегодня, 01:45 Саудовский "Аль-Хилаль" готов заплатить 200 млн евро за звезду "Наполи" Новости футбола Сегодня, 01:20 ПСЖ значительно увеличил цену на бразильца Неймара Новости футбола Сегодня, 00:50 "Наполи" близок к покупке талантливого испанского полузащитника Новости футбола Сегодня, 00:00 "Барселона" продала опытного полузащитника в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии Новости футбола Вчера, 23:52 "Бенфика" и "Порту" определили обладателя Суперкубка Португалии Новости футбола Вчера, 16:49 "Рейнджерс" одержал тяжелую победу в квалификации Лиги чемпионов Новости футбола Вчера, 16:40 "Аль-Наср" Роналду узнал соперника в финале Кубка арабских чемпионов Новости футбола Вчера, 16:29 Бельгийский "Гент" одержал разгромную победу в квалификации Лиги Конференций
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Струга - Свифт Эсперанж 10 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Жальгирис - Хеккен 10 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Карабах - ХИК 10 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Русенборг - Хартс 10 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Шериф - БАТЭ 10 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Валмиера - Партизани 10 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Фенербахче - Марибор 10 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Брейдаблик - Зриньски 10 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Олимпиакос - Генк 10 августа 2023 года Футбол 11 авг 2023 Прогноз на матч Ла Лиги Альмерия - Райо Вальекано 11 августа 2023 года