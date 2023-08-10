Прогноз на матч Победа Севилья Коэф.: 1.98 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

11 августа в матче 1-го тура чемпионата Испании сыграют “Севилья” и “Валенсия”.

“Севилья”

В прошлом сезоне титулованная испанская команда столкнулась с угрозой вылета, так как долгое время находилась в нижней части турнирной таблицы.

Ситуация резко изменилась, когда команду возглавил Хосе Луис Мендилибар. Он поднял коллектив на 12-е место в испанской Примере, а также привел к победе в Лиге Европы. Благодаря такому результату "красно-белые" получили автоматическую путевку в групповой этап Лиги Чемпионов сезона 2023/24. Также им предстоит сыграть в матче за Суперкубок УЕФА.

Во время летней паузы “Севилья” провела несколько товарищеских матчей и их результаты нельзя назвать стабильными. Команда проигрывала середнякам немецкого чемпионата, но в то же время добывала победы над другими соперниками.

"Валенсия"

"Летучие мыши" в последние годы никак не могут вернуться к своей прежней игре и регулярно проводят время в низах турнирной таблицы.

В прошлом сезоне команда боролась за выживание и едва избежала попадания в Сегунду, заняв 16-е место под руководством Рубена Барахи.

Летом команда провела солидную чистку состава. “Валенсию” покинули Эдинсон Кавани, Тони Лато и Яго Эррерин. Кроме того, арендные соглашения Джастина Клюйверта, Нико Гонсалеса, Самуэля Лино и Илайши Мориба также подошли к концу.

Прогноз на матч

“Севилье” очень важно начать новый сезон с победы, а соперник для этого просто идеальный. Совсем коро “красно-белым” стартовать в Лиге чемпионов и сейчас важно наиграть состав. Будем ставить на победу хозяев поля за коэффициент 1.98.

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