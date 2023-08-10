Прогноз на матч Ла Лиги Альмерия - Райо Вальекано 11 августа 2023 года
11 августа состоятся первые матчи испанской Ла Лиги. В одном из них сыграют Альмерия и Райо Вальекано.
Альмерия
Эта команда смогла сохранить свое место в элите испанского футбола по итогам прошлого сезона, но сделать это было очень сложно.
Сейчас же команда готовится к новому сезону в Ла Лиге, который, по ожиданиям руководства клуба, должен стать не таким проблемным.
Летом Альмерия провела 5 товарищеских матчей, в трех из которых не пропустила ни одного мяча. К слову, в этих встречах соперники были явно ниже классом Альмерии, хотя и такой результат заслуживает уважения.
Райо Вальекано
В последнем сезоне команда сыграла выше всех ожиданий, заняв 11-ое место в турнирной таблице.
На протяжении всего сезона Райо Вальекано боролся не за сохранение прописки, а за выход на еврокубковые позиции, что приятно удивило болельщиков клуба.
Во время летней подготовки к новому сезону команда провела пять матчей, уступив лишь в одном из них. Примечательно, что в каждой из встреч Райо неприменно забивал минимум один гол в ворота соперников.
Прогноз на матч
Тяжело делать прогнозы на стартовые туры, когда физическая форма команд остается загадкой. Одно лишь ясно, что оба коллектива будут подходить с большой ответственностью к стартовой игре турнира.
В связи с этим рискну предположить, что большого количества забитых мячей в этой встрече не будет. Мой выбор пал на исход - тотал матча меньше 3, на что букмекеры предлагают коэффициент в районе 1.55.
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