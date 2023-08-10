Прогноз на матч Тотал меньше 3 Коэф.: 1.55 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

11 августа состоятся первые матчи испанской Ла Лиги. В одном из них сыграют Альмерия и Райо Вальекано.

Альмерия

Эта команда смогла сохранить свое место в элите испанского футбола по итогам прошлого сезона, но сделать это было очень сложно.

Сейчас же команда готовится к новому сезону в Ла Лиге, который, по ожиданиям руководства клуба, должен стать не таким проблемным.

Летом Альмерия провела 5 товарищеских матчей, в трех из которых не пропустила ни одного мяча. К слову, в этих встречах соперники были явно ниже классом Альмерии, хотя и такой результат заслуживает уважения.

Райо Вальекано

В последнем сезоне команда сыграла выше всех ожиданий, заняв 11-ое место в турнирной таблице.

На протяжении всего сезона Райо Вальекано боролся не за сохранение прописки, а за выход на еврокубковые позиции, что приятно удивило болельщиков клуба.

Во время летней подготовки к новому сезону команда провела пять матчей, уступив лишь в одном из них. Примечательно, что в каждой из встреч Райо неприменно забивал минимум один гол в ворота соперников.

Прогноз на матч

Тяжело делать прогнозы на стартовые туры, когда физическая форма команд остается загадкой. Одно лишь ясно, что оба коллектива будут подходить с большой ответственностью к стартовой игре турнира.

В связи с этим рискну предположить, что большого количества забитых мячей в этой встрече не будет. Мой выбор пал на исход - тотал матча меньше 3, на что букмекеры предлагают коэффициент в районе 1.55.

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