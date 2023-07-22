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Прогноз на матч Куяба - Сан-Паулу 23 июля 2023 года

Прогноз на матч Куяба - Сан-Паулу 23 июля 2023 года
Kуяба Kуяба
Серия A Бразилия Сегодня, 17:30 Kуяба - Сан-Паулу
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- : -
Бразилия,
Сан-Паулу Сан-Паулу
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Kуяба не проиграет
Коэф.: 1.55
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В матче 16-го тура чемпионата Бразилии в ночь на 23 июля сыграют Куяба и Сан-Паулу.

Куяба

Еще недавно эта команда вела активную борьбу за сохранение прописки Серии А, но вот уже сейчас она вышла на трехматчевую серию без поражений.

В последних трех играх они одержали две победы с сухим счетом над Сантосом (3-0) и Форталезой (1-0), а также сыграли вничью с Баией (1-1).

По итогам 15-ти туров Куяба расположилась на 13-й строчке турнирной таблице и имеет в своем активе 19 баллов. Зону вылета команда опережает на семь очков.

Сан-Паулу

Сан-Паулу находится в группе лидеров турнирной таблицы чемпионата Бразилии. Сейчас команда располагается на четвертом месте, но при стечении обстоятельств после победы над Куябой Сан-Паулу может подняться сразу на второе место.

От лидирующего Ботафого коллектив отстает на 14 баллов, в то время как от второй команды – лишь на два очка.

В последних пяти гостевых матчах Сан-Паулу было три ничьи и два поражения.

Статистика и история противостояния

Всего между собой команды провели четыре матча, три из которых завершились ничейным результатом. Единственную победу в противостояниях одержал Сан-Паулу. Интересно, что в трех из четырех очных матчей обе команды непременно забивали как минимум по голу.

Прогноз

Учитывая плохую игру Сан-Паулу на выезде и сильные выступления Куябы на домашней арене можно предположить, что гости не смогут победить в этом матче.

Рекомендуем вам сделать ставку на то, что Куяба не проиграет. На это букмекеры предлагают котировку 1.55.

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Прогноз на матч Kуяба не проиграет
Коэф.: 1.55
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Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
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