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Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс - Уотфорд 5 августа 2023 года

Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс - Уотфорд 5 августа 2023 года
Уотфорд Уотфорд
Чемпионшип Англия 05 авг 2023, 10:00 Уотфорд - Куинз Парк Рейнджерс
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Англия, Watford, Викаридж Роуд
Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Уотфорд не проиграет
Коэф.: 1.85
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5 августа на "Лофтус Роуд" (Лондон) пройдет матч 1-го тура Чемпионшипа Англии, в котором "Куинз Парк Рейнджерс" встретится с "Уотфордом". Старт поединка запланирован на 16:00 по европейскому времени.

"Куинз Парк Рейнджерс"

Клуб стал во многом жертвой чрезмерных амбиций своего руководства. Там шли на финансовые махинации, чтобы попробовать добиться успехов, приглашали статусных наставником типа Хьюза и Реднаппа, подписывали именитых игроков. Но, как итог, и толком ничего не добились, и из-за обвинений в нарушении финансового фэйр-плей оказывались на грани коллапса. В итоге до банкротства не дошло, но сейчас некогда амбициозный участник АПЛ низведен до уровня коллектива, что в Чемпионшипе сражается за выживание. В прошлом сезоне "супер обручи" замкнули 2-й десяток команд. Эйнсуорду, что стал тренером зимой, обещали громкие подписания. Но под такое определение подпадает разве что Бегович. И то Асмир сейчас - это возрастной вратарь, что последние пару лет был только подменным, пусть и в Премьер-Лиге.

"Уотфорд"

Команда контролируется эксцентричным семейством Поццо, и ставит рекорды, точнее, антирекорды по количеству тренерских ротаций. Тем не менее, "шершни" ухитрялись постоянно возвращаться в Премьер-Лигу после вылета - другое дело, что не задерживались уже там. Но это планомерное шествие вверх-вниз футбольного "лифта" было прервано в прошлом сезоне. Клуб из Лондона после очередного падения в Чемпионшип занял там только 11-е место. Провал, и нужно как можно получше провести нынешний розыгрыш, показывая, что то было досадное исключение. Было ожидаемо, что такую задачу доверят новому наставнику. Но удивило решение при этом сделать ставку на Исмаэля - Валерьен в качестве тренера не впечатлял, в том числе с Барнсли и Вест Бромвичем.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне оба этих лондонских дерби заканчивались в пользу КПР.

Прогноз

Букмекеры считают, что пора победить "Уотфорду". Но он не кажется намного сильнее своего противника, так что поверим, что дома "Куинз Парк Рейнджерс" как минимум не проиграют (коэффициент - 1,85).

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Прогноз на матч Уотфорд не проиграет
Коэф.: 1.85
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