Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.82 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

16 июля на "Минейрау" (Белу-Оризонти) пройдет матч 15-го тура чемпионата Бразилии, в котором "Крузейро" сыграет против "Куритибы". Поединок начнется в 16:00 по европейскому времени.

"Крузейро"

Команда при всей своей славной истории и традиционных амбициях только по итогам прошлого сезона смог вернуться в Бразилейрао. И начинали "лисы" достаточно удачно. Они выиграли четырежды в 6 первых поединках чемпионата, в том числе только побеждали со 2-го по 4-й тур. Но потом детище Роналдо заметно сбавило обороты, в том числе быстро произошел вылет из кубка страны, проиграв другому статусному новобранцу "элиты", "Гремио". В конце мая - начале июня в Серии А было 5 матчей кряду без побед, из-за чего подопечные Пепы серьезно сдали позиции. И только в последнее время получилось прибавить, прежде всего за счет обороты. Вот уже трижды клуб не пропускает, в итоге сумев победить по 1-0 "Сан-Паулу" и "Васко да Гамой" и закончив нулевой ничьей выездной поединок с "Интернасьоналем".

"Куритиба" Клуб смог приятно удивить в прошлом сезоне. Он, традиционно считающийся бразильским футбольным "лифтом", смог после очередного подъема в Серию А, занял там "с ходу" 12-е место. Но сейчас у "Coxa Branca" произошел резкий откат. Никак не получалось выиграть в новом розыгрыше. Тут и вылет из кубка от первого же противника, "Спорт Ресифе". Ну, а в рамках Бразилейрао было только 4 очка после 12 первых поединков. Тем важнее были июльские выездные 2-1 на поле "Гояс". Ну, а потом удалось обыграть прямого конкурента, "Америка Минейро". Тому не помог быстрый гол - на него хозяева смогли ответить 3-мя своими мячами. В итоге получилось выбраться хотя бы на 18-е место. Статистика личных встреч В последний раз команды играли в Серии В в позапрошлом году. Тогда лучше был "Крузейро": ничья дома и победа на выезде. Но выше поднялась "Куритиба"… Прогноз Букмекерские конторы считают безусловным фаворитом пары "Крузейро". Но, с учетом его прагматичного стиля, стоит взять "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,82).

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