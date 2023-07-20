"Гояс"

Клуб в 2010-м году потерял "прописку" в Серии А. После 2 года получилось вернуться, но с тех пор "попугаи" еще несколько раз падали во 2-й дивизион, да и, поднявшись в очередной раз, демонстрировали в основном крайне посредственные результаты. 2022-й год принес 13-ю позицию, что восприняли как достаточно неплохой итог розыгрыша, тем более что коллектив снова был новичком Бразилейрао. Сейчас такое место уже выглядит недостижимым, а актуальной "повесткой дня" можно считать борьбу за выживание. Уж очень скромны сейчас результаты - на внутренней арене, ведь в Копе Судамерикана было по 3 победы и ничьих и победа в своей группе. В июне получилось взять ничью с "Флуминенсе" и даже обыграть в гостях "Васко да Гама", но потом "Гояс" проигрывал всем подряд. И только с "Атлетико Минейро" выдали ничью, пусть и нулевую.

Статистика личных встреч

В последний раз стороны пересекались в Серии В в 2021-м году. Тогда оба матча закончились ничьими, по 1-1.

Прогноз

Букмекерские конторы уверены в победе "Крузейро". Но у него тоже не все получается - ставим на "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,7).