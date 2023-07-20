Прогноз на матч Крузейро - Гояс 23 июля 2023 года
23 июля на "Минейрау" (Белу-Оризонти) пройдет матч 16-го тура чемпионата Бразилии, в котором "Крузейро" сыграет против "Гояса". Поединок начнется в 21:00 по европейскому времени.
"Крузейро"
Команда считается одной из наиболее популярных в Бразилии. Но в 2019-м году 4-кратный чемпион страны, клуб, что дважды выигрывал Копу Либертадорес, потерял "прописку" в Серии А - впервые в истории. И только по итогам прошлого сезона, уже при Роналду как новом владельце, "лисы" смогли завоевать право вернуться в высший дивизион страны. Заодно они уверенно выиграли Серию В, и прогнозы по поводу их выступлений были достаточно оптимистичны. И, в целом, получается эти ожидания получается реализовывать. После первых 6 туров было 4 победы. Потом коллектив все же сдулся (2 очка в 5 турах), но с конца июня вышло снова набрать обороты. Дома выиграли у "Сан-Паулу", потом прибавили 0-0 с "Интернасьоналом" и минимальная победа над "Васку да Гамой" на выезде. Добавили очко и с "Куритибой", сыграв нулевую ничью.
"Гояс"
Клуб в 2010-м году потерял "прописку" в Серии А. После 2 года получилось вернуться, но с тех пор "попугаи" еще несколько раз падали во 2-й дивизион, да и, поднявшись в очередной раз, демонстрировали в основном крайне посредственные результаты. 2022-й год принес 13-ю позицию, что восприняли как достаточно неплохой итог розыгрыша, тем более что коллектив снова был новичком Бразилейрао. Сейчас такое место уже выглядит недостижимым, а актуальной "повесткой дня" можно считать борьбу за выживание. Уж очень скромны сейчас результаты - на внутренней арене, ведь в Копе Судамерикана было по 3 победы и ничьих и победа в своей группе. В июне получилось взять ничью с "Флуминенсе" и даже обыграть в гостях "Васко да Гама", но потом "Гояс" проигрывал всем подряд. И только с "Атлетико Минейро" выдали ничью, пусть и нулевую.
Статистика личных встреч
В последний раз стороны пересекались в Серии В в 2021-м году. Тогда оба матча закончились ничьими, по 1-1.
Прогноз
Букмекерские конторы уверены в победе "Крузейро". Но у него тоже не все получается - ставим на "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,7).
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