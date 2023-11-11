Прогноз на матч Крка — Цибона 13 ноября 2023 года

Прогноз на матч Тотал больше 159.5 Коэф.: 1.75 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках седьмого тура регулярного чемпионата баскетбольной Лиги АВА состоится матч между Кркой и Цибоной. Встреча пройдет на Арене Леона Штукля в понедельник, 13 ноября. Начало игры запланировано на 18:00 по центральноевропейскому времени.

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Крка

Крка представляет город Ново Место в Словении. Команда является многократным чемпионом своей страны, а также имеет в своем послужном списке еще кучу разных титулов. Однако в последние шесть лет Крка не завоевывала никаких трофеев и не претендовала на высокие места в турнирах, где брала участие.

В этом сезоне команда провально стартовала в Лиге АВА, где расположилась на предпоследнем месте после шести туров.

В чемпионате Словении дела идут гораздо лучше. Команда лидирует в местной лиге, победив во всех шести встречах. Уж слишком кардинально отличается выступление этой команды в двух турнирах.

Цибона

Цибона тоже является достаточно титулованной командой. Клуб из Загреба является одним из самых топовых и популярных у себя на родине, в Хорватии.

Выступлениями в этом сезоне Цибона чем-то напоминает своего следующего соперника из Словении. Команда тоже идет среди лидеров в домашнем чемпионате, а в Адриатической Лиге (АВА) расположилась по соседству с Кркой, почти на самом дне таблицы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Крка проиграла 5 матчей подряд в рамках Лиги АВА.

Цибона прервала пятиматчевую серию поражений в лиге в недавнем поединке против Морнар Бара.

Цибона выиграла последние 8 поединков против Крки.

Прогноз

Хозяева считаются небольшим фаворитом этой игры, однако хорватский коллектив не стоит сбрасывать со счетов. Думаю, игра получится результативной, так как обе команды захотят подняться с низов турнирной таблицы. Ставлю на Тотал Больше 159.5.

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