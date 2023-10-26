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Прогноз на матч Кристал Пэлас — Тоттенхэм 27 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Кристал Пэлас - Тоттенхэм прогноз
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Премьер-лига Англия Сегодня, 15:00 Кристал Пэлас - Тоттенхэм
LIVE - 90 : 00 + 12'
1 : 2
Англия, London, Селхерст Парк
Тоттенхэм Тоттенхэм
Джордан Айю
90 + 4’
53’ (АГ)
Джоэл Уорд
66’
Сон Хын Мин
Обзор Коэффициенты Детали матча Составы Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.74
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В пятницу вечером в матче десятого тура английской Премьер-лиги состоится очередное лондонское дерби. На этот раз между "Кристал Пэлас" и "Тоттенхэмом".

"Кристал Пэлас"

В последних пяти матчах национального первенства команда смогла добыть только одну победу. В настоящий момент подопечные Роя Ходжсона занимают 11-е место в турнирной таблице.

Теперь же “орлам” предстоит сыграть против лидера турнирной таблицы, а значит набрать даже одно очко будет очень непросто.

В целом, команда идет в середине турнирной таблицы и еще до начала сезона была бы рада месту. Однако мощный старт подарил поклонникам “Кристал Пэлас” надежду на то, что их любимцы могут замахнуться на место в зоне еврокубков.

"Тоттенхэм"

По итогам последнего тура “шпоры” стали лидером Премьер-лиги. В девяти матчах подопечные Анге Постекоглу одержали семь побед при двух ничьих и они остаются единственной командой чемпионата, которая ни разу не проигрывали.

В пятницу вечером "шпорам" предстоит сыграть на выезде против “Кристал Пэлас”. Наверняка гости хотят порадовать своих фанатов и будут биться за три очка до последнего.

Статистика и прогноз на матч

"Тоттенхэм" выиграл 4 из 5 последних матчей против "Кристал Пэлас" с результатами 4:1, 0:3, 3:0, 4:0 и 1:0. Даже если гости и победят, то мне кажется что в этой встрече обе команды забьют с коэффициентом 1.74.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.74
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