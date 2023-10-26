Прогноз на матч Кристал Пэлас — Тоттенхэм 27 октября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.74 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В пятницу вечером в матче десятого тура английской Премьер-лиги состоится очередное лондонское дерби. На этот раз между "Кристал Пэлас" и "Тоттенхэмом".

"Кристал Пэлас"

В последних пяти матчах национального первенства команда смогла добыть только одну победу. В настоящий момент подопечные Роя Ходжсона занимают 11-е место в турнирной таблице.

Теперь же “орлам” предстоит сыграть против лидера турнирной таблицы, а значит набрать даже одно очко будет очень непросто.

В целом, команда идет в середине турнирной таблицы и еще до начала сезона была бы рада месту. Однако мощный старт подарил поклонникам “Кристал Пэлас” надежду на то, что их любимцы могут замахнуться на место в зоне еврокубков.

"Тоттенхэм"

По итогам последнего тура “шпоры” стали лидером Премьер-лиги. В девяти матчах подопечные Анге Постекоглу одержали семь побед при двух ничьих и они остаются единственной командой чемпионата, которая ни разу не проигрывали.

В пятницу вечером "шпорам" предстоит сыграть на выезде против “Кристал Пэлас”. Наверняка гости хотят порадовать своих фанатов и будут биться за три очка до последнего.

Статистика и прогноз на матч

"Тоттенхэм" выиграл 4 из 5 последних матчей против "Кристал Пэлас" с результатами 4:1, 0:3, 3:0, 4:0 и 1:0. Даже если гости и победят, то мне кажется что в этой встрече обе команды забьют с коэффициентом 1.74.

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