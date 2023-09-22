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Прогноз на матч Кристал Пэлас - Фулхэм 23 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Прогноз на матч Кристал Пэлас - Фулхэм 23 сентября 2023 года
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Премьер-лига Англия 23 сен 2023, 10:00 Кристал Пэлас - Фулхэм
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Англия, London, Селхерст Парк
Фулхэм Фулхэм
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Фулхэм не проиграет
Коэф.: 1.86
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100%
1хБет 5.00
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В шестом туре чемпионата Англии состоится матч между командами "Кристал Пэлас" и "Фулхэм". Встреча пройдет 23 сентября 2023 года.

"Кристал Пэлас"

В минувшем матче национального первенства хозяева поля потерпели поражение от "Астон Виллы", но даже это не опустило их из верхней части таблицы. Они по-прежнему соседничают с командами из еврозоны.

Сейчас в активе “орлов” семь очков после пяти матчей и они занимают восьмое место в таблице. В прошлом сезоне они заняли 11-е место.

На данный момент “Кристал Пэлас” отстает от зоны еврокубков на пять очков и в целом игра команды позволяет верить в то, что они станут претендентами на попадаение в один из них.

"Фулхэм"

У команды из Лондона довольно похожая статистику, единственное отличие в разнице в забитых и пропущенных мячах.

“Фулхэм” добыл две победы над "Эвертоном" и "Лутоном", после чего прогнозируемо проиграл “Манчестер Сити”. Также была ничья с вице-чемпионом страны "Арсеналом" в гостях, что также можно считать интересным результатом.

В данный момент "дачники" играют довольно организовано и даже отбирают очки у команд, которые их сильнее.

Интересные факты и прогноз

В трех из последних четырех домашних матчей "Кристал Пэлас" не пробивал тотал больше 2,5 голов. В то же время в трех из четырех матчей “Фулхэма" был пробит тотал больше 2,5 голов.

По мнению букмекеров, хозяева поля являются явными фаворитами противостояния. И это несмотря на то, что турнирная статистика команд практически равная, за исключением разницы в забитых голах. Я рискну и поставлю на исход 2Х по коэффициенту 1,86.

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Прогноз на матч Фулхэм не проиграет
Коэф.: 1.86
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1хБет 5.00
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