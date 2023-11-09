Прогноз на матч Кристал Пэлас — Эвертон 11 ноября 2023 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.67 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 12-го тура английской Премьер Лиги состоится матч между Кристал Пэлас и Эвертоном. Встреча пройдет на Селхерст Парке в Лондоне 11 ноября. Начало игры запланировано на 16:00 по центральноевропейскому времени.

Читайте также: Прогноз на матч Ювентус - Кальяри

Кристал Пэлас

Этот коллектив уже давно застолбил за собой звание середняка Премьер Лиги. Они уже не борются за сохранение прописки в элите английского футбола, но и выше головы прыгнуть не могут.

В последних пяти матчах национального первенства команда смогла добыть две победы. В настоящий момент подопечные Роя Ходжсона занимают 11-е место в турнирной таблице.

Эвертон

Этот сезон «ириски» начали привычно. Команда пять матчей не могла победить, однако благодаря успешным матчам с Борнмутом и Брентфордом, немного выровняла положение. А в минувших турах Эвертон неожиданно в гостях одолел Вест Хэм, а затем упустил победу в концовке матча с Брайтоном. Такие результаты в последнее время дают болельщикам надежду на что-то большее чем место в подвалах турнирной таблицы.

После 11-ти туров команда в пяти очках от зоны вылета на 16-м месте в турнирной таблице, что после провального старта не может не радовать поклонников «ирисок».

Интересные факты о матче и история личных встреч

Кристал Пэлас не побеждает дома в трех матчах кряду.

Эвертон проиграл лишь один матч из шести последних на чужом поле.

Из последних десяти личных встреч половина закончилась в ничью.

Прогноз

Команды выглядят равными соперниками, поэтому тяжело кому-то отдать предпочтение. Думаю игра получится достаточно скучной, так как команды часто играют между собой в ничью 0:0, и поставлю на Тотал Меньше 2.5.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram