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Прогноз на матч КПР - Сандерленд 16 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Прогноз на матч КПР - Сандерленд 16 сентября 2023 года
Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс
Чемпионшип Англия 16 сен 2023, 10:00 Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд
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Англия, London, The Kiyan Prince Foundation Stadium
Сандерленд Сандерленд
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.6
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В матче шестого тура английского Чемпионшипа в субботу, 16 сентября, состоится встреча КПР против Сандерленда. В этом матче один из аутсайдеров турнирной таблицы примет одного из претендентов на повышение в классе.

Куинс Парк Рейнджерс

Хозяева поля не удивляют результатами в новом сезоне и пока идут в нижней части турнирной таблицы. В пяти матчах первенства страны они добыли две победы и три раза проиграли.

Сейчас в их активе шесть баллов и 17-е место в турнирной таблице. Интересно, что Куинс Парк Рейнджерс очень слабо играет в атаке в новом сезоне, в среднем забивая за встречу ровно один мяч. При этом игра в обороне также должна настораживать поклонников – они пропустили аж восемь раз.

После пяти туров Куинс Парк Рейнджерс опережает зону вылета на четыре очка и в целом их положение выглядит безопасным, хотя ситуация может поменяться уже после следующего тура.

Сандерленд

“Коты” в новом сезоне ставят задачу пробиться в английскую Премьер-лигу. Пока они выглядят слабее конкурентов, хотя в последнем туре уничтожили на своем поле одного из фаворитов сезона Саутгемптон.

После пяти туров Сандерленд занимает девятое место в турнирной таблице, добыв две победы, раз сыграв вничью и два раза проиграв. В активе коллектива семь баллов и он забил девять голов в пяти матчах, пропустив лишь пять раз.

Сейчас “коты” находятся в трех очках от заветной первой шестерки и в гостевой встрече они попытаются набрать три балла в игре против не самого сильного соперника.

Прогноз на матч

Гости определенно на подъеме после последних результатов и в этой встрече будут играть на победу. Я рискну предположить, что у них это получится. Поставлю на победу гостей с форой 0 за 1.6.

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.6
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