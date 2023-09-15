Прогноз на матч П2(0) Коэф.: 1.6 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче шестого тура английского Чемпионшипа в субботу, 16 сентября, состоится встреча КПР против Сандерленда. В этом матче один из аутсайдеров турнирной таблицы примет одного из претендентов на повышение в классе.

Куинс Парк Рейнджерс

Хозяева поля не удивляют результатами в новом сезоне и пока идут в нижней части турнирной таблицы. В пяти матчах первенства страны они добыли две победы и три раза проиграли.

Сейчас в их активе шесть баллов и 17-е место в турнирной таблице. Интересно, что Куинс Парк Рейнджерс очень слабо играет в атаке в новом сезоне, в среднем забивая за встречу ровно один мяч. При этом игра в обороне также должна настораживать поклонников – они пропустили аж восемь раз.

После пяти туров Куинс Парк Рейнджерс опережает зону вылета на четыре очка и в целом их положение выглядит безопасным, хотя ситуация может поменяться уже после следующего тура.

Сандерленд

“Коты” в новом сезоне ставят задачу пробиться в английскую Премьер-лигу. Пока они выглядят слабее конкурентов, хотя в последнем туре уничтожили на своем поле одного из фаворитов сезона Саутгемптон.

После пяти туров Сандерленд занимает девятое место в турнирной таблице, добыв две победы, раз сыграв вничью и два раза проиграв. В активе коллектива семь баллов и он забил девять голов в пяти матчах, пропустив лишь пять раз.

Сейчас “коты” находятся в трех очках от заветной первой шестерки и в гостевой встрече они попытаются набрать три балла в игре против не самого сильного соперника.

Прогноз на матч

Гости определенно на подъеме после последних результатов и в этой встрече будут играть на победу. Я рискну предположить, что у них это получится. Поставлю на победу гостей с форой 0 за 1.6.

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