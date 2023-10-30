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Прогноз на матч Ковентри — Вест Бромвич 30 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Ковентри Сити - Вест Бромвич прогноз
Ковентри Сити Ковентри Сити
Чемпионшип Англия 30 окт 2023, 16:00 Ковентри Сити - Вест Бромвич
Завершен
0 : 2
Англия, Coventry, Coventry Building Society Arena
Вест Бромвич Вест Бромвич
17’
Грейди Диангана
69’
Brandon Thomas-Asante
Обзор Детали матча Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.9
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В матче 14-го тура Чемпионшипа состоится противостояние между «Ковентри» и «Вест Бромвич». Встреча обещает быть интересной, а пройдет она 31 октября.

«Ковентри»

В текущем сезоне «Ковентри» не показывает лучшие результаты и пока занимает 20-ю строчку в турнирной таблице после 13 матчей. Это все провоцирует давление со стороны болельщиков и руководства клуба, но пока тренерский штаб остается в прежнем составе.

После 13 игр чемпионата команда набрала 15 очков и имеет положительный баланс забитых и пропущенных мячей (17:16).

В матче минувшего тура Чемпионшипа «Ковентри» играл на выезде и потерпел поражение 0:2 от «Ротерхэма». Сейчас серия без побед насчитывает три матча и ситуацию нужно срочно исправлять.

«Вест Бромвич»

Эта команда еще имеет шансы на то, чтобы зацепиться за место в зоне плей-офф. «Вест Бромвич» находится на 9-й позиции в турнирной таблице.

По итогам сыгранных 13 матчей у команды 20 набранных очков и положительный баланс забитых и пропущенных мячей (20:14).

В минувшем туре «Вест Бромвич» одержал победу 2:0 над КПР и немного улучшил свое турнирное положение.

Статистика и прогноз на матч

Букмекеры считают, что «Ковентри» является фаворитом матча, хотя команда не может выиграть уже три игры, потерпев два поражения.

В то же время гости одержали три победы и потерпели одно поражение в последних четырех матчах.

Я не думаю, что игра будет результативной, поэтому сделаю ставку на исход тотал менее 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.9
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