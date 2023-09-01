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Прогноз на матч Ковентри Сити - Уотфорд 2 сентября 2023 года

Прогноз на матч Ковентри Сити - Уотфорд 2 сентября 2023 года
Ковентри Сити Ковентри Сити
Чемпионшип Англия 02 сен 2023, 10:00 Ковентри Сити - Уотфорд
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Англия, Coventry, Coventry Building Society Arena
Уотфорд Уотфорд
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.88
Париматч 4.70
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В матче пятого тура Чемпионшипа сойдутся соседи по турнирной таблице Ковентри Сити и Уотфорд. Встреча пройдет в субботу, 2 сентября.

Ковентри Сити

Хозяева поля поддерживают статус крепкого середняка Чемпионшипа и в новом сезоне. По итогам четырех сыгранных матчей в активе Ковентри Сити пять баллов. Команда победила лишь один раз, два раза сыграв вничью и допустив одно поражение.

Сейчас в активе Ковентри Сити пять баллов и 12-я строчка в турнирной таблице.

Фанатам не стоит огорчаться, так как их кумиры выглядят неплохо в новом сезоне и вряд ли опустятся в нижнюю часть турнирной таблицы. В четырех играх Ковентри Сити забил пять голов и пропустил лишь трижды, что говорит об организованной обороне команды.

Уотфорд

Соперник Ковентри Сити начал сезон немного хуже, хотя и располагается ниже лишь на три строчки в турнирной таблице. В первых четырех матчах сезона на счету Уотфорда одна победа, одна ничья и два поражения.

В целом же, Уотфорд также выглядит уверенным середняком, хотя говорить о борьбе за выход в элиту английского футбола пока не приходится.

Интересно, что Уотфорд очень неплохо смотрится в обороне – команда пропустила в четырех матчах лишь два гола и забила при этом четыре раза.

Прогноз на матч

Букмекеры утверждают, что победу в этом матче скорее будут праздновать футболисты домашней команды. Я же соглашусь с тем, что Ковентри Сити является фаворитом, однако простого матча для них точно не будет. Предлагаю поставить на исход – тотал матча меньше 2.5 за коэффициент 1.88.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.88
Париматч 4.70
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