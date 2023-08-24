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Прогноз на матч Ковентри Сити - Сандерленд 26 августа 2023 года

Прогноз на матч Ковентри Сити - Сандерленд 26 августа 2023 года
Ковентри Сити Ковентри Сити
Чемпионшип Англия 26 авг 2023, 10:00 Ковентри Сити - Сандерленд
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Англия, Coventry, Coventry Building Society Arena
Сандерленд Сандерленд
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.67
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100%
1хБет 5.00
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26 августа в матче 4-го тура Чемпионшипа сыграют Ковентри и Сандерленд. Встреча пройдет на стадионе Рико Арена.

Ковентри Сити

Начало сезона для команды выдалось весьма разнообразным. Ковентри успел проиграть, выиграть и сыграть вничью. После трех туров команда набрала четыре балла и идет посередине турнирной таблицы - на 10-й строчке.

В первом туре коллектив играл на выезде с Лестером и уступил со счетом 1:2. После этого была крупная победа над Мидлсбро со счетом 3:0, а в минувшем туре Ковентри Сити сыграл вничью на своем поле со Суонси – 1:1.

Примечательно, что в каждом из трех матчей Ковентри непременно забивал, хотя и пропускал в двух из них. В целом же результативность у команды хорошая, особенно на своем поле.

Сандерленд

“Коты” начали сезон немного хуже, чем их следующий соперник. В трех турах у Сандерленда лишь одна победа при двух поражениях. Сейчас коллектив идет на 15-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа.

В первом туре соревнований “Коты” проиграли дома нынешнему лидеру Ипсвичу со счетом 1:2, после чего было выездное поражение от Престона с таким же счетом. В последнем туре Сандерленд обыграл на своем поле скромный Рексхэм и все также со счетом 2:1.

Как и соперники, Сандерленд забивает в каждом матче, но при этом и пропускает в каждой игре.

Прогноз на матч

Учитывая игру команд на старте нового сезона, в голову приходит лишь одна ставка – обе команды забьют. На этот исход букмекеры предлагают коэффициент 1,67.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.67
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