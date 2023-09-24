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Прогноз на матч Ковентри Сити - Хаддерсфилд 25 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Прогноз на матч Ковентри Сити - Хаддерсфилд 25 сентября 2023 года
Ковентри Сити Ковентри Сити
Чемпионшип Англия 25 сен 2023, 15:00 Ковентри Сити - Хаддерсфилд
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Англия, Coventry, Coventry Building Society Arena
Хаддерсфилд Хаддерсфилд
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.97
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100%
1хБет 5.00
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В матче 8-го тура английского Чемпионшипа Ковентри Сити на своем поле будет принимать Хаддерсфилд. Встреча команд, ведущих борьбу за выживание, пройдет 25 сентября.

Ковентри Сити

После семи сыгранных туров команда идет на 19-м месте в турнирной таблице, набрав семь баллов. Интересно, что в новом сезоне Ковентри Сити добыл лишь одну победу, четыре раза сыграл вничью и дважды проиграл соперникам.

В семи турах команда забила 11 голов и пропустила десять мячей в свои ворота. На данный момент Ковентри опережает зону вылета всего на три балла, хотя и имеет игру в запасе. Для того, чтобы обезопасить себя от проблем, в играх с равными соперниками хозяевам поля нужно обязательно набирать очки. В другом случае – фанатов Ковентри Сити ждет тяжелая и нервная концовка сезона.

Хаддерсфилд

Эта команда набрала на одно очко больше, чем ее следующий соперник. Хаддерсфилд расположился на 17-й строчке турнирной таблицы и имеет в своем активе 2 победы, 2 ничьих и три поражения.

При этом результативность Хаддерсфилда оставляет желать лучшего. За семь туров команда забила всего восемь голов и 12 раз пропускала в свои ворота. Как и Ковентри Сити этот коллектив является одним из потенциальных кандидатов на вылет, хотя ситуация может измениться, если гости начнут набирать очки с равными по классу командами.

Прогноз на матч

Учитывая форму команда, а также тот факт, что они являются примерно одинаковыми по классу, я предлагаю поставить на исход тотал матча меньше 2.5.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.97
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