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Прогноз на матч Коритиба - Флуминенсе 25 июля 2023 года

Прогноз на матч Коритиба - Флуминенсе 25 июля 2023 года
Коритиба
Серия A Бразилия 24 июл 2023, 18:00 Коритиба - Флуминенсе
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- : -
Бразилия,
Флуминенсе Флуминенсе
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.76
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100%
1хБет 4.50
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25 июля на "Эштадиу Коуту Перейра" (Куритиба) пройдет матч 16-го тура чемпионата Бразилии, в котором "Коритиба" сыграет против "Флуминенсе". Поединок начнется в 00:00 по европейскому времени.

"Коритиба"

Команда в свое время только однажды, в далеком 1985-м году, когда розыгрыш был совсем уж хаотичным, выиграла национальное первенство. В целом же это максимум середняк Серии А, который неоднократно терял "прописку" в "элите". Более того, проведя во 2-м дивизионе 2018-2019, "Coxa Branca", вернувшись, заняла только 19-е место, снова вылетев. Очередная, прошлогодняя попытка, получилась удачнее, принеся 15-ю позицию, чего хватило для "выживания". Точнее, пока что все идет к тому, что новое понижение просто отложили на год. Сейчас "Glorioso" болтаются среди аутсайдеров. За 15 проведенных матчей получилось взять всего 2 победы и 11 очков - меньше только у "Васко да Гама" и "Америка Минейро". С другой стороны, в июле получилось резко прибавить, после 12 матчей без побед выиграв кряду у "Гояс" и "Америки" и сыграв 0-0 на поле "Крузейро".

"Флуминенсе"

Клуб свое 4-е и последнее пока что чемпионство оформил еще в 2012-м году. После этого новых трофеев в копилке этого популярного коллектива не появилось. Но прошлый розыгрыш принес сравнительно высокое итоговое место, 3-е. Да и сейчас, несмотря на загруженность в Копе Либертадорес, где все-таки получилось пробиться в плей-офф (за счет ничьей в последнем туре с прямым конкурентом, "Спортинг Кристал", удержались на 2-м месте в группе с 10-ю итоговыми очками), "трехцветные из Рио" смогли остаться в числе лидеров Бразилейрао. Но и там выиграли только в 1-м матче из 3-х последних, с "Интернасьоналом" дома (и только в нем забивали) при поражении "Сан-Паулу" и ничьей с "Фламенго". Из-за этого команда лишь 5-я, но от 2-й отстает всего на пару очков.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне клубы обменялись домашними победами в зрелищных играх.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество гостям. Но они сейчас мало забивают, а хозяева ожили. Так что берем "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,76).

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.76
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1хБет 4.50
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Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
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