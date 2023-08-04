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Прогноз на матч Копенгаген - Спарта Прага 8 августа 2023 года

Прогноз на матч Копенгаген - Спарта Прага 8 августа 2023 года
ФК Копенгаген ФК Копенгаген
Лига Чемпионов 02 авг 2023, 14:00 ФК Копенгаген - Брейдаблик
Завершен
6 : 3
Международные, Koebenhavn, Паркен
Брейдаблик Брейдаблик
Диого Гонсалвеш
33’
Элиас
35’
Джордан Ларссон
37’
Orri Oskarsson
45 + 1’ 47’ 56’
9’
Jason Dadi Svanthorsson
51’
Кристин Стейндорссон
74’
Хескюльдюр Гюннлейссон
Детали матча Составы Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Победа ФК Копенгаген
Коэф.: 2.08
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8 августа на "Паркен"(Копенгаген) пройдет 1-й матч 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором, в котором "Копенгаген" встретится со "Спартой" (Прага). Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

"Копенгаген"

Клуб смог в прошлом сезоне стать чемпионом страны. Отнюдь не сенсационный результат, ведь для проекта, основанного в 1992-м году, это уже 15-й трофей, в том числе 2-й кряду. Конечно же, цель для Якоба Нееструпа и его подопечных в том, чтобы показать себя и на в еврокубках. В прошлом сезоне получилось относительно неплохо: датчане прошли квалификацию, да и в группе Лиги чемпионов, хотя и заняли 4-е место, но со всеми статусными противниками, "Боруссией" из Дортмунда, "Севильей" и даже "Манчестер Сити", свели домашние поединки вничью. А в новом цикле "львы" начали в Исландии, уверенно обыграв "Брейдаблик" 2-0 (причем уже за пол часа Ларссон оформил гол и передачу).Дома получилось еще ярче и убедительнее - закончили с итоговым счетом 6-3.

"Спарта" (Прага)

Команда наконец-то вернулась на вершину чешского футбола. При всем своем статусе исторического футбольного гранда и рекорду по количеству чемпионских титулов (первый из которых взяли почти столетие назад, в 1926-м), почти десятилетие, с 2014-го, "железные" брали максимум 2-е место - а ведь было и 5-е! За это время получилось выиграть только 1 трофей, кубок-2020 (15-й в истории). Помогло, по иронии, приглашение датчанина, Приске. Бриан, который, кстати, в 2016/2017 был в тренерском штабе "Копенгагена", смог с новыми подопечными выиграть гонку у соседа и врага, "Славии" - 68 очков против 66. Но 1 из лидеров, забивной нападающий Чванчара, уже перебрался в "Боруссию" (Менхенгладбах).Сможет ли его заменить Олатунджи, который перебрался как раз из "Славии"?

Статистика личных встреч

В 2009-м году стороны играли в одной группе Лиги Европы. Тогда в обоих матчах победил "Копенгаген".

Прогноз

Букмекеры не считают, что для "Спарты" все безнадежно. Но согласимся, что дома должен выиграть "Копенгаген" (коэффициент - 2,08).

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Прогноз на матч Победа ФК Копенгаген
Коэф.: 2.08
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Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
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